One UI 9.5 : votre Galaxy pourrait vous montrer quels appels il a bloqués

Vous attendiez un livreur ou un rendez-vous téléphonique, mais votre Galaxy n’a jamais sonné. Samsung travaille sur un écran qui pourrait vous aider à comprendre ce qui s’est passé. Repéré dans une version de test de l’application Téléphone liée à One UI 9.5, il regroupe les appels bloqués et les classe selon le motif du filtrage. Une partie de cette vérification est déjà possible sur les Galaxy actuels.

Un historique qui distingue le démarchage d’un numéro bloqué à la main

Les captures de la version de test obtenues par Android Authority montrent un compteur sur les 30 derniers jours. L’écran distingue les tentatives de fraude présumées, les appels indésirables présumés et les appels de numéros bloqués manuellement. Chaque catégorie ouvre son propre historique. L’écran indique également si le blocage automatique est activé et propose un raccourci vers le réglage.

Interface de test, ouverte manuellement dans l’application Téléphone. Crédit : Android Authority.

La distinction a un intérêt concret : si un appel attendu figure parmi les numéros bloqués manuellement, vous savez où chercher pour corriger la liste. S’il figure dans une catégorie automatique, c’est le filtre antispam qu’il faut examiner. Dans les captures publiées, les historiques détaillés étaient encore vides.

Retrouver un appel filtré dès maintenant sur votre Galaxy

Regardez le journal des appels. Dans l’application Téléphone de Samsung, ouvrez Récents puis le menu à trois points. Sur les versions qui proposent une option d’affichage des appels bloqués, activez-la pour les faire réapparaître dans la liste. Vérifiez la liste des numéros bloqués. Dans Téléphone → menu à trois points → Paramètres → Bloquer des numéros, cherchez le numéro attendu. Samsung explique comment retirer un numéro de cette liste. Contrôlez le niveau du filtre. Dans les paramètres d’appel, ouvrez ID appel entrant et protection spam si le réglage est disponible. Le guide français de Samsung distingue le blocage de tous les appels indésirables présumés du blocage limité aux risques élevés.

Une catégorie comme « fraude présumée » correspond à un classement automatique. Si le numéro est censé appartenir à un service que vous connaissez, vérifiez-le auprès de ce service avant de rappeler.

Le nouvel écran est-il disponible en France ?

Android Authority a dû activer manuellement cette section dans une version de test. Samsung n’a annoncé ni la disponibilité du tableau de bord en France, ni la liste des Galaxy qui le recevront. En attendant, le journal Récents et la liste Bloquer des numéros sont les deux endroits à consulter si vous cherchez un appel que votre téléphone a filtré.