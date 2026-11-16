One UI 9.5 : votre Galaxy pourrait afficher vos récompenses sans ouvrir le jeu

Une récompense de connexion, un événement qui se termine et un message d’un coéquipier peuvent obliger à lancer trois jeux différents pour vérifier ce qui se passe. Samsung teste dans One UI 9.5 une fonction appelée PlayOn Agent qui rassemble une partie de ces informations dans les applications du Galaxy. Les captures disponibles montrent comment elle fonctionnerait. La liste des jeux compatibles et la disponibilité en France restent à confirmer.

Les récompenses et les événements remontent dans le résumé quotidien

Dans la version de développement examinée par SamMobile, Now Brief, le résumé personnalisé de Samsung, peut afficher des cartes avec les événements, les récompenses de connexion et les activités du jour. Ces informations pourraient aussi apparaître dans un widget sur l’écran d’accueil ou l’écran verrouillé. Pour un joueur qui suit plusieurs titres, l’intérêt est de repérer rapidement lequel mérite d’être ouvert.

Une distinction compte ici : la carte indique ce qui est disponible dans le jeu. La démonstration ne suffit pas à établir que l’on pourra récupérer une récompense ou terminer une tâche sans lancer le jeu. Pour un événement limité dans le temps, la carte servirait d’abord à savoir qu’il est en cours.

Les messages et les amis apparaissent dans les applications Samsung

Le prototype prévoit de retrouver certaines discussions de jeu dans Messages Samsung, avec la possibilité de répondre depuis cette application. On peut imaginer prévenir son équipe d’un retard pendant qu’on utilise son téléphone pour autre chose. Un espace dans Contacts Samsung permet également de retrouver des amis de jeu sans les ajouter comme contacts téléphoniques ordinaires.

Pour les personnes qui jouent avec plusieurs comptes, Samsung teste aussi un espace où associer des titres et profils, puis choisir le personnage à utiliser pour chaque jeu compatible. Cela concerne donc plusieurs usages distincts : lire un message, repérer un événement et gérer ses profils.

La vidéo de SamMobile montre les écrans du prototype et la manière dont les informations passent des jeux aux applications Samsung.

Quels Galaxy pourront en profiter ?

Les captures viennent d’une version en développement. Samsung n’a pas donné de liste de modèles ou de jeux compatibles pour PlayOn, ni de calendrier français pour cette fonction. Une version de test de One UI 9.5 repérée sur un Galaxy ne garantit pas qu’il disposera de PlayOn. Le point à vérifier lors d’une annonce publique sera la prise en charge par les jeux auxquels on joue déjà, puisqu’elle détermine l’intérêt concret de chaque raccourci.