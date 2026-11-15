One UI 9.5 : Samsung teste des rafales de 30 photos RAW dans Expert RAW

Une version préliminaire d’Expert RAW affiche un mode capable, selon l’interface, d’enregistrer jusqu’à 30 photos en DNG par rafale. Cette piste pour One UI 9.5 et les Galaxy S27 donnerait plus de marge pour retoucher la meilleure image d’une scène en mouvement. Samsung n’a pas confirmé les modèles qui recevront ce mode ni sa disponibilité en France.

Une rafale pour choisir le bon instant et garder la main sur la retouche

Sur un terrain de sport, quelques dixièmes de seconde séparent souvent le saut, le contact avec le ballon et la réception. Une rafale permet de choisir l’image où le geste est le plus lisible. L’intérêt du DNG est de conserver un fichier que l’on peut ensuite ajuster, par exemple pour corriger une dominante de couleur sous un éclairage de gymnase ou éclaircir un visage à contre-jour.

La limite de 30 images est celle affichée dans l’application. Elle ne donne pas la cadence en images par seconde et ne garantit pas la même vitesse avec tous les réglages. L’application avertit aussi que les fichiers prennent davantage de place. Le format a donc surtout du sens pour les séries que vous comptez trier et retoucher.

Deux raccourcis près du déclencheur pour les réglages que vous utilisez

La version examinée par SamMobile ajoute deux boutons personnalisables à côté du déclencheur. On peut notamment leur attribuer le retardateur, le format de l’image, l’histogramme ou le choix de la zone de mise au point. Un cadenas permet de garder ses réglages pendant une série. En contre-jour, on pourrait par exemple garder le verrouillage d’exposition à portée de pouce et consacrer l’autre bouton à l’histogramme.

Le sélecteur regroupe aussi des modes déjà présents, comme l’astrophotographie et le filtre à densité neutre, et peut mémoriser le dernier mode utilisé. L’histogramme peut s’agrandir et séparer les canaux rouge, vert et bleu. C’est pratique quand une couleur très vive sature avant que le reste de l’image paraisse surexposé.

L’ouverture à f/22 est simulée et la vidéo reste à confirmer

Le réglage d’ouverture virtuelle s’étend de f/1,4 à f/22 dans la version observée, contre une limite à f/16 sur le Galaxy S26 Ultra selon SamMobile. Il agit sur le rendu du flou par logiciel. Le bloc photo ne reçoit donc pas de diaphragme réglable du seul fait de cette mise à jour.

L’interface montre également des réglages de stabilisation, de définition et de fréquence d’images liés à la vidéo. L’enregistrement vidéo n’était pas opérationnel dans la version examinée. Pour savoir si ces nouveautés arriveront sur un Galaxy précis, il faudra une annonce de compatibilité ou une mise à jour proposée à ce modèle.