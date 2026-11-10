One UI 9.5 : Samsung prépare un changement discret pour mieux cacher vos notes privées

Des captures de Samsung Notes montrent des aperçus qui masquent les informations sensibles. Une protection visuelle distincte du verrouillage des notes, déjà disponible.

Une note peut rester fermée tout en laissant apparaître quelques lignes dans sa vignette. Samsung prépare un changement dans One UI 9.5 pour masquer les informations sensibles des notes privées dans ces aperçus. Le bénéfice se joue au moment où l’on parcourt la liste de ses documents, parfois sous le regard de quelqu’un d’autre.

La nouveauté apparaît dans une version de Samsung Notes examinée par SamMobile le 9 novembre. Elle n’a pas encore fait l’objet d’un déploiement français annoncé.

Le contenu d’une note et son aperçu sont deux choses différentes

Les captures publiées montrent le masquage automatique d’informations sensibles dans les miniatures des notes privées. L’intérêt est facile à comprendre : lorsqu’un document est confidentiel, quelques mots affichés dans une liste peuvent déjà en révéler le sujet.

La découverte porte sur l’aperçu, pas sur une nouvelle méthode de chiffrement. Elle ne permet pas non plus d’affirmer que chaque note ordinaire sera analysée et protégée automatiquement. Le comportement observé concerne les notes privées.

Pour l’utilisateur, ces protections répondent à deux questions : peut-on ouvrir le document, et que voit-on avant de l’ouvrir ? Un verrou agit sur l’accès ; un aperçu masqué évite d’exposer du contenu dans la vue d’ensemble.

Vous pouvez déjà verrouiller une note sur votre Galaxy

Il n’est pas nécessaire d’attendre One UI 9.5 pour protéger l’ouverture d’un document. La documentation de Samsung Notes décrit cette procédure :

Ouvrez la note concernée. Touchez le menu à trois points, puis l’option de verrouillage. Suivez les instructions pour définir le mot de passe.

Un compte Samsung est requis. Les options proposées et leurs intitulés peuvent varier selon la version. Le mot de passe se gère ensuite dans les paramètres de Notes, à la rubrique consacrée aux méthodes de déverrouillage.

Attention à ne pas confondre classement et protection. Mettre un document dans un dossier aide à le retrouver ; cela ne remplace pas son verrouillage.

Deux boutons changent aussi de place

Dans la version observée, la création d’une note passe en bas au centre, tandis que la recherche descend en bas à droite. Une lueur colorée apparaît également derrière certaines vignettes. SamMobile a publié une démonstration du nouveau bouton et une seconde animation de la recherche.

Pour vérifier une mise à jour réellement proposée à votre appareil, Samsung indique le chemin Notes → Menu → Paramètres → À propos de Samsung Notes → Mettre à jour. Une version de test montrée en vidéo ne signifie pas que ces nouveautés vous y attendent déjà.

Vidéo : SamMobile