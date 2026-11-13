One UI 9.5 apparaît sur le Galaxy S25 Ultra : peut-on déjà l’installer ?

Un premier signe concret de One UI 9.5 est apparu pour le Galaxy S25 Ultra. Une version du logiciel destinée à ce modèle a été repérée sur les serveurs de Samsung. En France, cette découverte ne vous donne pas encore accès à la mise à jour. Voici comment faire la différence entre un logiciel en préparation et une bêta réellement disponible pour votre Galaxy.

Ce que révèle le numéro S938BXXUDEZKG

La référence S938BXXUDEZKG, relevée le 12 novembre par SamMobile, correspond à un logiciel associé au Galaxy S25 Ultra. Jusqu’ici, l’attention se portait surtout sur les versions de test du S26 Ultra. Le nouveau fichier indique que la préparation concerne aussi le S25 Ultra. Il ne donne ni la date d’ouverture de la bêta, ni la liste des pays ou des autres Galaxy S25 qui pourront y participer.

Où vérifier si votre Galaxy peut rejoindre la bêta

Ouvrez Samsung Members avec le compte Samsung utilisé sur votre Galaxy. Cherchez une annonce du programme bêta qui mentionne votre modèle et qui propose une inscription. Un message affiché sur un forum, une capture venue d’un autre pays ou un numéro de version aperçu en ligne ne suffisent pas à établir que vous pouvez vous inscrire en France.

Si le programme vous accepte, vérifiez ensuite Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. C’est sur cet écran que le Galaxy vous indiquera si un téléchargement est proposé. Si vous recevez une mise à jour ordinaire, lisez son descriptif avant de l’assimiler à One UI 9.5. La version de One UI installée se vérifie dans Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel.

Faut-il faire quelque chose dès maintenant ?

Si votre S25 Ultra vous sert chaque jour pour le travail ou les paiements, vous pouvez continuer à installer les mises à jour stables proposées par Samsung. Une bêta peut modifier le fonctionnement de certaines applications. Si elle ouvre et que vous décidez de participer, sauvegardez vos données et vérifiez les conditions de retour à la version stable avant l’installation.