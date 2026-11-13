Once Human sur PS5 : un colosse à affronter en coop dès le 18 novembre

La saison 5 de Once Human arrive le 18 novembre sur PS5. L’équipe a présenté un combat coopératif contre un colosse. La séquence permet de voir comment les joueurs se déplacent et réagissent ensemble quand l’ennemi change d’attaque.

Ce que montre le combat en coopération

Dans la démonstration, les joueurs doivent surveiller le colosse tout en gardant de l’espace autour d’eux. Le groupe peut répartir son attention entre l’ennemi et les déplacements de ses coéquipiers. La taille du boss donne un intérêt pratique au positionnement : rester tous au même endroit limite les possibilités de réaction lorsqu’une attaque couvre une partie de la zone.

La présentation de l’équipe sur PlayStation Blog montre le combat et détaille le lancement de la saison, baptisée Dissonant Resonance. Si vous comptez y jouer entre amis, utilisez la séquence pour repérer les phases où le groupe doit se disperser et celles où il peut se concentrer sur l’offensive.

Ce que les joueurs PS5 peuvent préparer

La date annoncée pour la saison sur PS5 est le 18 novembre. Vérifiez que le jeu est à jour et que votre groupe est prêt à se retrouver en jeu. La présentation du boss décrit une situation de coopération. Elle ne suffit pas à garantir que les mêmes conditions d’accès s’appliqueront à tous les personnages dès le premier lancement.