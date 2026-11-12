Nvidia ressuscite sa GeForce de 2006 sur Steam, mais la démo demande une RTX 4070

On peut ressortir une GeForce 8800 GTX de sa boîte, l’examiner et la monter dans un PC de 2006 sans chercher une carte d’occasion. Le développeur Dylan Browne a recréé ce rituel dans une démo gratuite disponible sur Steam depuis le 5 novembre 2026, avec le soutien de Nvidia. Pour la faire tourner, la configuration minimale annoncée demande pourtant une RTX 4070.

Un PC de 2006 éclairé avec des outils de 2026

La démo laisse ouvrir l’emballage, examiner la carte et l’installer dans une tour. On peut aussi fouiller la pièce à la recherche de clins d’œil. Nvidia détaille les techniques de rendu utilisées pour recréer cette chambre de joueur. Le path tracing simule le trajet de la lumière et ses rebonds. La reconstruction des rayons de DLSS 4.5 aide ensuite à restituer les détails à partir de ces calculs. Les ombres, l’éclairage indirect et les reflets peuvent donc rendre la scène exigeante malgré sa petite taille.

Ce qu’il faut vérifier avant de télécharger la démo

La configuration publiée sur Steam demande aussi 32 Go de RAM, 30 Go d’espace libre et DirectX 12. La carte recommandée est une RTX 5080, avec la même quantité de mémoire et de stockage. La fiche ne donne aucun objectif de fluidité. Pour les cartes non citées, elle ne permet donc pas de savoir si la démo offrira une expérience jouable.

L’expérience est en solo et Steam ne liste qu’une interface en anglais. Si votre PC est en dessous de la configuration, la bande-annonce sur la page Steam permet déjà de voir la pièce, la boîte et la carte à l’écran.

Pourquoi la 8800 GTX a marqué les PC de jeu

Sortie le 8 novembre 2006, la carte réunissait 128 unités de calcul programmables qui pouvaient se répartir plusieurs étapes du rendu selon les besoins de la scène. Nvidia a également lancé CUDA avec la famille GeForce 8, ouvrant la voie à l’usage du GPU pour d’autres calculs que la production d’images.

Crédit image : Nvidia / Dylan Browne.