Trois commissions demandent un briefing à Jensen Huang. Ce que la lettre établit, ce que Nvidia conteste et les prochaines dates à surveiller.

Nvidia : le Congrès réclame des réponses à Jensen Huang sur des soupçons d’espionnage

Les soupçons d’espionnage autour de Nvidia ont désormais une traduction parlementaire : trois présidents de commissions américaines demandent des explications à Jensen Huang. Le document public établit une demande de briefing, pas la preuve qu’un secret industriel a été transmis. Cette distinction compte dans une affaire où les accusations concernent l’accès aux technologies d’intelligence artificielle.

Un briefing demandé pour le 18 novembre

Dans leur communiqué du 5 novembre, Brian Mast, John Moolenaar et Rick Crawford indiquent avoir sollicité une réunion commune à huis clos. Ils souhaitent interroger le dirigeant sur ses interactions avec Alice Huang, cadre de Megaspeed citée dans des accusations d’espionnage pour la Chine, ainsi que sur les protections de Nvidia contre l’espionnage étranger.

Le calendrier demandé est précis : une réunion le 18 novembre 2026, avec une réponse attendue au plus tard le 11 novembre pour accepter ce créneau ou en proposer un autre. À ce stade, une date souhaitée par les élus ne doit donc pas être confondue avec une audition confirmée.

Nvidia oppose une relation commerciale ordinaire

La réponse de l’entreprise est essentielle pour comprendre ce qui demeure contesté. Dans une déclaration rapportée par Reuters, Nvidia présente ces échanges comme des contacts professionnels habituels et conteste la transmission d’informations sensibles.

Il faut donc séparer trois niveaux : les accusations rapportées, les questions que les parlementaires veulent examiner et les faits démontrés publiquement. Le communiqué confirme le deuxième. Il ne permet pas, à lui seul, de conclure au premier.

Pourquoi les questions portent aussi sur les protections de Nvidia

L’enjeu dépasse la présence de deux personnes à une rencontre professionnelle. Demander les protocoles de sécurité revient à examiner qui peut accéder à quelles informations, dans quelles circonstances et avec quels contrôles. Un échange commercial n’a pas la même portée qu’un accès à une feuille de route confidentielle.

Pour le lecteur, le prochain indicateur concret sera donc la réponse à la demande parlementaire, puis ce que les commissions rendront éventuellement public. Une réunion à huis clos peut laisser une partie des réponses confidentielle : son existence ne suffirait toujours pas à établir une culpabilité. Ni une photographie de dîner, ni la répétition d’une accusation dans plusieurs articles ne remplacent ces éléments.