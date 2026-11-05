Nothing prépare un appareil d’IA sans nouvel écran pour décembre

Carl Pei annonce un appareil dédié à l’IA pour décembre. Nothing vise le travail et la productivité, sans dévoiler encore son fonctionnement complet.

Nothing annonce un nouveau matériel pour décembre, avec une contrainte inhabituelle pour une marque de smartphones : il n’ajoutera pas de nouvel écran. Carl Pei présente ce projet comme un appareil conçu pour l’intelligence artificielle et la productivité, dans un texte publié le 4 novembre.

Le dirigeant ne dévoile ni fiche technique complète ni démonstration d’usage. Selon le compte rendu de FoneArena, il s’agit bien d’un matériel dédié, intégré à l’écosystème de Nothing, et non du simple lancement d’une application.

Le problème visé : donner du contexte à l’assistant

Dans son texte intitulé Toolmakers, Pei défend l’idée que les modèles ne manquent pas seulement d’intelligence : ils manquent d’informations sur la situation dans laquelle l’utilisateur travaille. Il faut encore leur transmettre manuellement des captures, des explications ou des données provenant d’autres outils.

L’ambition est compréhensible. Un assistant auquel il faut tout réexpliquer peut faire gagner du temps sur une tâche, puis en réclamer pour préparer la suivante. Réduire ce travail de transmission serait un bénéfice concret, à condition que le produit récupère les bonnes informations et permette de contrôler ce qu’il conserve.

C’est précisément là que la présentation reste incomplète. Sans démonstration, impossible de savoir quelles données seront captées, comment elles circuleront ou quelles commandes l’utilisateur pourra réellement exécuter.

Sans écran ne veut pas dire sans téléphone

La promesse de ne pas ajouter un écran ne permet pas de conclure que l’appareil fonctionnera seul. Il pourrait s’appuyer sur d’autres équipements ; Nothing n’a pas encore détaillé cette articulation. Il ne faut donc pas le présenter comme un remplaçant confirmé du smartphone.

Le positionnement vers le travail compte davantage, à ce stade, que la silhouette du teaser. Pei estime que les usages professionnels précèdent souvent l’adoption de nouveaux matériels par le grand public. Le lancement annoncé pour décembre devra transformer cette idée en fonctions visibles, avec un prix et des conditions d’utilisation qui restent à préciser.

Image : illustration.