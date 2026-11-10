No Man’s Sky corrige les cargaisons perdues et les colonies endettées : ce que change le patch 7.14

Une cargaison qui tombe dans l’espace ou une colonie dont la dette devient impossible à rattraper : le correctif 7.14 de No Man’s Sky vise des problèmes qui peuvent réellement freiner une partie. Hello Games a publié ses notes le 9 novembre et annonce le patch disponible sur Steam. Pour les autres plateformes, le studio indique qu’il arrivera dès que possible.

Cette précision est importante : la liste contient des corrections pour iPhone, iPad, PS5 et PSVR2, mais leur présence dans les notes ne signifie pas que chaque version les a déjà reçues.

Des livraisons moins fragiles dans l’espace

Les missions de transport bénéficient de plusieurs ajustements. Hello Games améliore la stabilité des colis tenus avec la bobine Gravitino et corrige leur chute au moment où le joueur passe d’une plateforme spatiale à un déplacement libre dans l’espace.

La synchronisation réseau des colis liés aux contrats de coursier est aussi améliorée. C’est un changement distinct de la stabilité physique du chargement : l’un concerne la manière dont les objets sont tenus et déplacés, l’autre leur comportement dans un environnement partagé.

Le patch modifie également certaines missions de fret en corvette, qui peuvent désormais demander plusieurs colis. Cette fois, il s’agit d’un ajustement des objectifs, pas seulement de la réparation d’un défaut. Avant de partir, lire la commande reste donc utile pour ne pas rapporter une livraison incomplète.

Une colonie bloquée par les dettes peut enfin sortir de l’impasse

Les notes officielles de la version 7.14 mentionnent une correction pour les colonies ayant atteint un montant de dette insurmontable. Le studio ne promet pas ici d’effacer toutes les dettes normales : il cible un problème qui empêchait de retrouver une situation maîtrisable.

D’autres obstacles à la progression ou à l’utilisation des menus sont traités. Les pièces récupérables dans les épaves spatiales ne doivent plus rester accrochées lors de la collecte. Des options supplémentaires permettent aussi de finaliser une expédition expirée depuis le menu de pause, tandis qu’un terminal de synthèse de bâton manquant dans les colonies autophages fait l’objet d’une correction.

Situation rencontrée Changement décrit par Hello Games Colis lâché en quittant une plateforme spatiale Correction de la transition vers le déplacement dans l’espace Colonie à la dette insurmontable Correction du problème de dette bloquante Pièce d’épave impossible à récupérer normalement Correction des éléments qui restent accrochés à la collecte Expédition déjà expirée Options de finalisation ajoutées au menu de pause

Des corrections prévues aussi pour la PS5 et les appareils Apple

Côté PS5, Hello Games répertorie des plantages liés à l’audio, à la construction d’une corvette avec PSVR2, au démarrage après un passage de la réalité virtuelle au mode classique et au départ d’un joueur dans une partie multijoueur.

Sur iOS, le patch prévoit des améliorations de performances, sans gain chiffré annoncé. Les corrections visent notamment le texte tronqué du viseur d’analyse, la commande gyroscopique du multi-outil et l’utilisation de la carte galactique à la souris ou au pavé tactile. Un blocage sur l’écran d’accueil d’un iPad utilisé avec souris et clavier est également cité.

Il faut donc regarder la version réellement installée sur votre appareil, plutôt que déduire sa mise à jour de celle d’un joueur Steam. Le calendrier des plateformes demeure séparé dans le bulletin consulté.

Ce patch n’est pas une nouvelle extension Forsaken

La version 7.14 ajuste aussi les collisions et l’apparence de pièces de corvette, les repères de déplacement entre étoiles et certains défauts graphiques. Ce sont des corrections du contenu de Forsaken, présenté lors de la mise à jour d’Halloween, pas l’annonce d’un nouvel ensemble d’activités.

Si un problème persiste une fois la mise à jour reçue, le studio invite à utiliser son formulaire de signalement. Le plus utile sera de décrire l’action qui déclenche le défaut et la plateforme concernée : les symptômes réparés ici proviennent justement des retours envoyés par les joueurs. Les notes ne garantissent pas la disparition de tous les plantages possibles.

Image : © Hello Games, capture officielle de No Man’s Sky: Forsaken.