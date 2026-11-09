Nintendo Switch 2 : Nintendo teste de nouvelles façons de jouer, au-delà de la puissance

Nintendo expérimente de nouvelles façons de jouer sur Switch 2. L’entreprise l’a confirmé lors de sa séance de questions-réponses financières du 6 novembre. Les équipes chargées du matériel et des jeux travaillent ensemble, mais aucun projet précis n’a encore été présenté.

Pour les joueurs qui attendent davantage qu’une hausse des performances, la déclaration est intéressante : Nintendo affirme vouloir exploiter sa console autrement. Elle ne permet toutefois pas d’annoncer un nouvel accessoire ni la date d’un prochain jeu.

L’idée de jeu vient avant la fonction technique

Dans le document publié par Nintendo, Shinya Takahashi décrit une méthode : chercher d’abord une manière amusante de jouer, puis déterminer les fonctions matérielles nécessaires pour la réaliser. L’entreprise n’entend donc pas imposer une nouveauté technique simplement parce qu’elle existe.

Shuntaro Furukawa défend la même priorité : l’association entre console et logiciel reste, selon lui, le terrain sur lequel Nintendo peut le mieux exprimer ses forces. Le président n’exclut pas d’autres formes de divertissement à l’avenir, sans présenter de changement de cap immédiat.

Des expérimentations ne sont pas encore des produits

Le responsable matériel Ko Shiota apporte une nuance utile : seule une petite partie des idées testées finit par devenir un produit. Le fait que Nintendo travaille sur une expérience ne signifie donc pas qu’elle sera commercialisée.

Il faudra attendre une présentation montrant le jeu ou le dispositif concerné pour savoir ce qui change réellement : la manière de tenir les commandes, les possibilités offertes à plusieurs ou les accessoires éventuellement nécessaires. À ce stade, aucun achat supplémentaire ne peut être déduit de ces déclarations.