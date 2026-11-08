Square Enix reconnaît un problème d’installation après le patch du 6 novembre et conseille de décocher les DLC pour télécharger le jeu de base.

NieR:Automata réclame 366 Go sur Steam : la manipulation officielle pour éviter le problème

NieR:Automata peut réclamer environ 366 Go sur Steam à cause d’un problème d’installation. Ce volume ne correspond pas à une nouvelle extension géante. Square Enix a reconnu une anomalie après le correctif daté du 6 novembre au Japon et donne une manipulation temporaire pour télécharger le jeu de base sans cette occupation démesurée.

Visuel du jeu : © SQUARE ENIX, dossier presse NieR:Automata.

Le correctif devait surtout ajouter des langues

Les notes de mise à jour mentionnent l’ajout du chinois simplifié, du chinois traditionnel et du coréen. Elles ne décrivent pas un ajout de contenu justifiant de multiplier la place nécessaire. Dans son message officiel sur Steam, l’éditeur explique que l’installation demande beaucoup plus de stockage que prévu et qu’une correction est en cours d’investigation.

Le chiffre d’environ 366 Go a notamment été constaté par RPG Site. Il ne faut pas le confondre avec une taille de téléchargement qui s’appliquerait forcément à chaque installation déjà présente : le problème signalé concerne l’espace réclamé lors de l’installation et la sélection des contenus associés.

La manipulation temporaire proposée par Square Enix

La méthode officielle consiste à désactiver les DLC dans les propriétés du jeu. Dans le client Steam :

Ouvrez les propriétés de NieR:Automata depuis votre bibliothèque. Accédez à la rubrique DLC. Décochez chacun des éléments DLC, comme le demande l’éditeur. Relancez l’installation du jeu de base et contrôlez l’espace demandé avant de poursuivre.

Cette méthode vise le jeu de base. Elle ne promet pas que les contenus additionnels décochés seront disponibles pendant son utilisation. Si vous voulez précisément jouer à l’un de ces contenus, il faut attendre les consignes et la correction correspondantes plutôt que supposer que leur désactivation ne change rien.

Inutile de commencer par supprimer vos sauvegardes

Le contournement publié ne demande ni modification du registre, ni téléchargement d’un exécutable tiers, ni effacement de sauvegarde. Décocher un contenu dans Steam n’est pas la même opération que supprimer manuellement des fichiers au hasard dans le dossier du jeu.

Il faut aussi distinguer cette anomalie d’un besoin normal d’espace temporaire lors d’une mise à jour. Ici, l’éditeur reconnaît lui-même un problème et propose un réglage ciblé ; changer de SSD ou désinstaller plusieurs autres jeux n’est pas le premier diagnostic à tirer de l’écran d’installation.

Ces consignes concernent la version Steam. Elles ne doivent pas être transposées aux éditions console ni à un autre jeu NieR. Aucun correctif définitif n’est annoncé dans le message officiel consulté : tant qu’il reste en vigueur, contrôlez la sélection des DLC avant de réserver des centaines de gigaoctets.