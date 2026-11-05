Neosis Echoes dévoile son premier gameplay. Ce projet de trois développeurs à Strasbourg veut relier stress, concentration et réactions d’une planète extraterrestre.

Ces développeurs français créent un jeu de survie où les émotions changent le monde

Dans un jeu de survie, gérer la faim ou les munitions ne surprend plus grand monde. Neosis Echoes veut aussi faire du stress, de la concentration et de l’humeur des paramètres qui comptent. Le studio Vectaris Interactive a présenté son premier gameplay le 4 novembre, avec un monde extraterrestre censé réagir à l’état émotionnel du personnage.

Le projet est développé par une équipe de trois personnes à Strasbourg, selon Insider Gaming. Il reste en pré-alpha : les séquences présentées donnent une idée de la direction choisie, pas la mesure d’un jeu terminé.

La planète réagit à l’état du personnage

La fiche officielle Steam décrit trois composantes, Stress, Focus et Mood. Le monde influence Evan, le héros, tandis que ses émotions modifient à leur tour la façon dont l’environnement lui répond. Les développeurs annoncent des effets sur l’exploration et les combats ; le reportage évoque aussi la météo, la végétation et les rencontres.

L’idée dépasse une simple jauge de moral si ces interactions se retrouvent effectivement dans le jeu. Une ressource émotionnelle peut obliger à choisir autrement ses déplacements ou ses affrontements. L’enjeu sera de rendre ces conséquences compréhensibles : une réaction du monde n’a d’intérêt que si le joueur peut apprendre à l’anticiper.

Le cadre reste celui d’un jeu de survie et de construction en monde ouvert : collecte de ressources, équipement, base et combats. Un compagnon robotique nommé K.I.T. accompagne Evan sur Varos, une planète dominée par une intelligence artificielle appelée Monolith.

Une première présentation, sans calendrier de sortie

La page du jeu pose un univers de mégacorporations, de clones et de souvenirs fragmentaires. Ce décor donne un sens au système émotionnel : l’humanité du personnage est confrontée à une superintelligence qui traite les émotions comme un défaut.

Pour l’instant, Steam indique toujours une date de sortie à annoncer, sans avis d’utilisateurs. Seul l’anglais est affiché dans le tableau des langues consulté. Le fait qu’un studio soit français ne permet donc pas encore de promettre une traduction française au lancement.

La première bande-annonce de gameplay

Vidéo et image : Vectaris Interactive. Voir la vidéo source.