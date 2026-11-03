Le correctif du 2 novembre réduit de 40 % les apparitions des tours UAV en DMZ et ajuste les réapparitions sur Shipment avant la saison 1.

MW4 : les tours de reconnaissance se raréfient en DMZ, Shipment change aussi

Les tours UAV deviennent moins courantes en DMZ. Dans le correctif de Modern Warfare 4 daté du 2 novembre, les développeurs annoncent une réduction de 40 % de leurs apparitions. Shipment reçoit aussi une première révision de ses réapparitions, avant la saison 1.

Repérer une équipe adverse et revenir sur la carte après une élimination : le patch intervient sur deux moments où quelques secondes peuvent décider d’un affrontement.

En DMZ, le renseignement devient moins prévisible

Une tour n’est plus garantie dans chaque point d’intérêt. Leur présence devient aléatoire, avec une exception à Deadtown pour préserver la progression d’un ordre DMZ. Les développeurs veulent ainsi éviter que plusieurs tours couvrent une même zone.

Pour une équipe, connaître l’emplacement habituel ne suffit donc plus à préparer son itinéraire. Il faudra vérifier la présence de l’installation avant de compter sur elle pour sécuriser une traversée. La carte reste la même ; l’accès au renseignement change.

Deux équipements changent de rythme

Équipement Avant Après Inhalateur sédatif : durée 60 secondes 120 secondes Drapeau de trêve : délai de récupération 180 secondes 60 secondes

Attention à l’inhalateur : il ne dissimule toujours pas un opérateur aux tours ennemies disposant du trait UAV Upgrade. La correction de ce problème est annoncée pour la saison 1. Doubler la durée ne supprime donc pas cette limite.

C’est la distinction à garder en tête avant d’utiliser l’équipement pour traverser une zone surveillée : sa durée et sa capacité à échapper à une détection sont deux paramètres différents.

Sur Shipment, une première passe sur les réapparitions

Le studio a également retouché la logique de réapparition de Shipment. Il présente cette intervention comme une première passe, avec d’autres ajustements prévus. Les notes ne permettent pas de conclure que toutes les situations problématiques sont réglées.

Autre changement, plus visible en fin de match : le chacun-pour-soi utilise désormais la caméra de la dernière élimination à la place de la meilleure action.

Le chat vocal entre joueurs hors groupe, lui, reste prévu pour plus tard. Cette version du jeu ne le rétablit pas encore.