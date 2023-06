MSI dévoile le premier ordinateur portable doté d’un processeur Intel de 14e génération Meteor Lake

Lors du salon Computex 2023, MSI a fait sensation avec une gamme impressionnante de nouveaux ordinateurs portables passionnants. L’un des plus remarquables est sans doute la nouvelle génération du modèle Prestige 16, le premier à être équipé de la 14e génération de processeurs Intel Meteor Lake !

MSI présente une variété d’équipements fascinants au Computex 2023

MSI a présenté une série d’appareils intéressants lors de cette édition du Computex, dont le modèle Prestige 16, développé en collaboration avec Mercedes, ainsi que le MSI Alpha 17. Aujourd’hui, il est temps de parler d’un autre modèle intéressant : le Prestige 16 Evo, qui intègre une nouveauté très importante.

Le Prestige 16 Evo : le premier ordinateur portable avec Intel Meteor Lake

Le Prestige 16 Evo, présenté à Taipei, est très probablement équipé d’un processeur de la 14e génération d’Intel, issu de la série Meteor Lake. Il s’agit d’un processeur inconnu par son nom, doté de 22 cœurs ou 22 threads, ce qui indique clairement la prochaine génération de processeurs. Les puces de la série Raptor Lake ne supportent en effet qu’un maximum de 20 threads.

Cela pourrait signifier que la sortie de la nouvelle génération de CPU mobiles d’Intel est plus proche que nous ne le pensons. Il est certainement prévisible que cela se produira encore cette année, car le modèle Prestige 16 Evo devrait être lancé sur le marché au quatrième trimestre de cette année.

Intel shows prototype of Meteor Lake Gen 14 processor Showcase the power of AI offline on a thin laptop#Computex2023 #JagatReview pic.twitter.com/pSEgTkaT3I — Mochamad Farido Fanani (@faridofanani96) May 29, 2023

Qu’est-ce qui rend le Prestige 16 Evo unique ?

Qu’est-ce qu’on peut attendre de ce nouvel ordinateur portable ? Il dispose d’un écran QHD de 16 pouces et de cartes graphiques externes de la série GeForce RTX 40. MSI a également décidé de rafraîchir légèrement le boîtier. Curieusement, certains ports ont été déplacés vers l’arrière, notamment HDMI, 2x USB de type C et USB de type A. Sur le côté droit, nous trouvons un lecteur de cartes SD et un port Ethernet, et un lecteur d’empreintes digitales a été intégré dans le bouton d’alimentation.

L’ensemble a été réalisé en grande partie en aluminium, ce qui rend l’ordinateur portable relativement léger – il ne pèse que 1,5 kilogramme.

Pour plus de détails, nous devrons probablement attendre un peu plus longtemps toutes les cartes seront probablement révélées juste après l’annonce officielle des processeurs Intel Meteor Lake, qui ne devrait avoir lieu que dans quelques mois.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.