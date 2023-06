Netflix intensifie sa lutte contre le partage de mots de passe : Quelles conséquences si vous partagez votre identifiant Netflix ?

Le géant du streaming durcit le ton avec les amis et les membres de la famille qui profitent gratuitement du service.

L’arrêt du partage de mots de passe par Netflix

Netflix a décidé de mettre fin au partage de mots de passe. Ainsi, si vous avez l’habitude de partager votre mot de passe avec des amis ou des membres de votre famille qui ne vivent pas avec vous, ou si vous profitez du compte de quelqu’un d’autre, les choses risquent de se compliquer. Le service de streaming a déjà commencé à sévir contre les amis et les membres de la famille qui profitent du service gratuitement.

Le 23 mai, Netflix a élargi sa répression du partage de mots de passe aux États-Unis et à plus de 100 autres pays, dont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Australie, Singapour, le Mexique et le Brésil.

Au Royaume-Uni, Netflix a récemment commencé à envoyer des courriels à près de quatre millions d’abonnés britanniques que la société de streaming avait identifiés comme partageant leurs comptes.

La fin du partage de mots de passe par Netflix, pourquoi ?

Le partage de mots de passe est une pratique que Netflix avait l’habitude de tolérer, voire même d’encourager. Mais cela ne sera plus le cas. Avec une base d’abonnés massive de 230 millions de personnes à travers le monde, Netflix fait face à une concurrence croissante de la part d’autres plateformes de streaming comme Disney+ et Now.

Netflix estime que près de 100 millions de foyers partagent des comptes. Au Royaume-Uni seulement, on estime qu’environ un quart des ~15 millions d’abonnés à Netflix, soit plus de 4 millions de foyers, laissent leurs comptes être utilisés par des amis et des membres de leur famille.

Naturellement, cela grignote les fonds de Netflix destinés à la création de contenus à gros budget comme Stranger Things. Par conséquent, le géant du streaming prévoit de mettre fin à cette pratique et d’obliger les gens à payer pour le service qu’ils utilisent, ce qui est tout à fait juste. Nous sommes d’ailleurs surpris que le pionnier du streaming n’ait pas pris cette mesure plus tôt.

Quand Netflix mettra-t-il fin au partage de mots de passe ?

Netflix a commencé à déployer les changements en Amérique latine, avant d’étendre les nouvelles règles à quatre autres pays : le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l’Espagne. Cela n’a pas été bien reçu en Espagne. Bloomberg a rapporté que Netflix Espagne a perdu 1 million d’utilisateurs au dernier trimestre, cette baisse étant liée à la répression du partage de mots de passe par Netflix.

Le 23 mai, la répression a été considérablement étendue aux États-Unis, au Royaume-Uni et à plus de 100 autres pays. Des courriels ont été envoyés aux utilisateurs précisant qu’un compte Netflix ne peut être utilisé que par une seule personne dans un seul foyer.

Netflix introduit quelques changements pour mieux contrôler les mots de passe. Il vous sera demandé de définir un lieu principal, afin que toute autre personne de votre foyer puisse utiliser votre compte. Une nouvelle page “Gérer l’accès et les appareils” est également prévue, conçue pour faciliter la gestion de qui a accès à votre compte.

Quelles sont les règles concernant les mots de passe Netflix ?

Netflix est très clair sur ce point : un compte Netflix est destiné à une seule famille, même si vous pourrez toujours regarder sur mobile ou vous connecter à une télévision d’hôtel en voyageant.

“Un compte Netflix est destiné à être utilisé par un seul foyer. Tous les membres de ce foyer peuvent utiliser Netflix où qu’ils soient – à la maison, en déplacement, en vacances – et profiter de nouvelles fonctionnalités telles que Transfert de profil et Gestion de l’accès et des appareils.”, a écrit Netflix dans un billet de blog accompagnant l’annonce.

Alors que Netflix durcit le ton sur le partage de mots de passe avec des personnes qui ne vivent pas avec vous, le géant du streaming introduit une option appelée “partage payant”.

La nouvelle option de “partage payant” de Netflix signifie que vous pouvez ajouter jusqu’à deux membres supplémentaires qui ne vivent pas avec vous à votre compte. Au lieu de partager votre mot de passe avec eux, ils seront configurés avec leur propre sous-compte et leurs propres informations de connexion. Cela est conçu pour des situations comme un étudiant qui part à l’université, tout en restant attaché au compte Netflix de ses parents comme membre supplémentaire.

Combien Netflix facture-t-il pour le partage de mots de passe ?

Les abonnés aux plans Standard ou Premium pourront ajouter deux membres supplémentaires qui ne vivent pas avec eux. Le prix de la fonctionnalité de partage payant semble varier considérablement. Pour les abonnés américains, c’est 7,99 dollars par personne supplémentaire (si vous avez un abonnement Netflix Standard à 15,49 dollars). Au Royaume-Uni, les abonnés peuvent ajouter un autre membre à leur profil pour un supplément de 4,99 £ par mois, en plus de l’abonnement actuel. Au Canada, c’est 8 CAD par mois et par personne, en Nouvelle-Zélande c’est 8 NZD, 4 € au Portugal et 6 € en Espagne.

Comment Netflix sait-il si je partage mon mot de passe ?

Netflix collecte beaucoup de données de visionnage pour les recommandations étonnamment précises que vous voyez sur votre écran d’accueil, donc il sait déjà ce que vous regardez, où et pendant combien de temps. En plus de vos données de visionnage, il connaît également l’adresse IP à partir de laquelle vous vous connectez et les identifiants de vos appareils. Bien que Netflix n’ait pas confirmé exactement comment il compte contrôler le partage de mots de passe au Royaume-Uni, ce sont probablement les adresses IP et les identifiants des appareils qu’il va probablement examiner.

Existe-t-il une autre façon de contourner la fin du partage de mots de passe Netflix ?

Si vous utilisez un mot de passe partagé, les nouveaux changements suggèrent que vous devrez vous connecter au Wi-Fi domestique du titulaire du compte au moins une fois par mois. Si vous ne regardez que sur un ordinateur portable et que vous vivez à proximité, cela pourrait être faisable, mais transporter votre télévision jusqu’au domicile de vos parents pourrait être une étape trop loin, même pour les plus déterminés à éviter les frais d’abonnement.

Puis-je utiliser un VPN ?

Une façon de contourner les nouvelles règles pourrait être d’utiliser un VPN, afin de donner l’impression que vous regardez depuis un pays où les règles n’ont pas encore été modifiées, plutôt que depuis votre véritable lieu de résidence.

En théorie, cela signifie que vous pourriez continuer à regarder avec un mot de passe partagé. Cependant, Netflix recommande évidemment de ne pas regarder via un VPN, car vous n’obtiendrez pas le bon contenu pour votre pays, avec les bons paramètres de langue. Il est également probable que Netflix essaiera de fermer cette échappatoire du VPN à l’avenir pour stopper les freeloaders déterminés.

Y a-t-il autre chose que je peux faire ?

Si vous n’êtes toujours pas disposé à payer l’intégralité des frais d’abonnement, le plan récemment introduit “Basic avec publicités” pourrait valoir la peine d’être considéré. Comme son nom l’indique, vous devrez tolérer des publicités, mais le coût n’est que de 5 £ (7 $) par mois pour une visualisation en 720p (sans téléchargement, attention).

Si vous ou votre ami partageant le mot de passe décidez de créer un nouveau compte, vous pouvez transférer votre profil existant, en emportant avec vous toutes vos recommandations de visionnage, votre historique de visionnage et votre liste de programmes à voir.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.