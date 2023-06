ASUS révèle un impressionnant moniteur de 49 pouces: qualité et prix abordable

Le nouvel écran large format de ASUS fait sensation

ASUS rejoint la course dans le domaine des moniteurs de jeu de grande taille, proposant un modèle de 49 pouces. Le ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD suscite beaucoup d’intérêt, notamment en raison de son prix potentiellement plus abordable que celui de ses concurrents.

Un pas en avant pour les écrans de 49 pouces

Les écrans de jeu de 49 pouces existent depuis quelques années déjà. Le modèle Samsung CHG90 que nous avions testé en est un parfait exemple, ses capacités ayant été évaluées il y a 5 ans déjà. Désormais, ce sont les modèles basés sur des écrans OLED, comme le MSI Project 491C, qui prennent le relais.

ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD : Un nouveau joueur sur le terrain

Il est temps de se pencher sur un autre modèle intéressant de cette taille. Il s’agit du ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD, un modèle de 49 pouces basé sur un écran QD-OLED offrant une résolution très élevée de 5120 x 1440 pixels dans un format 32:9.

Comparaison avec le moniteur MSI

En comparaison avec le moniteur MSI, ce nouvel appareil offre une fréquence de rafraîchissement notablement plus basse – 144 Hz, contre 240 Hz pour le MSI Project 491C.

Luminosité et temps de réponse : Les points forts du ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD

Même si sa fréquence de rafraîchissement est plus faible, le ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD brille par sa luminosité maximale très élevée de 100 nits et sa gestion efficace des contenus en HDR grâce à l’utilisation de la technologie QD-OLED. Il offre également un temps de réponse extrêmement rapide de seulement 0,03 ms et supporte les technologies AMD FreeSync Premium Pro et Adaptive Sync, qui réduisent l’effet de déchirure de l’image.

Connectivité et réglages du ASUS ROG Swift OLED PG49WDCD

Côté connectivité, ce moniteur dispose d’un port HDMI 2.1, d’un DisplayPort 1.4 et d’un USB de type C, ce dernier permettant de charger des appareils externes jusqu’à 90W. Comme on peut s’y attendre, les options de réglage de l’affichage sont assez limitées sur ce modèle.

Information sur le prix et la date de lancement

Pour l’instant, nous ne connaissons pas encore le prix et la date de lancement du nouveau moniteur de 49 pouces d’ASUS. Espérons qu’il s’agira de l’un des moniteurs les plus abordables de ce format.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.