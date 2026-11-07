Motorola Signature 27 : GrapheneOS prépare une alternative à l’Android de Google

Le Motorola Signature 27 ne mise pas seulement sur la photo pour se distinguer. Motorola confirme qu’il sera son premier smartphone compatible avec GrapheneOS, un système Android centré sur la sécurité et la vie privée. À cette ouverture s’ajoute un engagement de sept mises à jour du système et jusqu’à sept ans de correctifs de sécurité. Deux promesses différentes, qui ne signifient pas que GrapheneOS est déjà prêt à être installé sur le téléphone.

Pour l’utilisateur, l’intérêt est de pouvoir choisir une autre relation avec les services de Google : lesquels installer, à quelles données les autoriser à accéder et dans quel espace les utiliser. Le projet reste fondé sur Android. Il ne s’agit donc pas de quitter cet univers pour un système incompatible avec toutes ses applications.

Motorola confirme le choix du Signature 27 pour GrapheneOS

Dans sa présentation du 5 novembre, le fabricant désigne le Signature 27 comme son premier appareil destiné à prendre en charge GrapheneOS. Motorola explique avoir travaillé avec la fondation qui développe le système pour répondre à ses exigences matérielles et de maintenance. C’est un engagement plus précis que la simple possibilité de remplacer le logiciel d’un téléphone.

GrapheneOS repose sur AOSP, la base open source d’Android, à laquelle le projet ajoute des protections et des réglages de confidentialité. Son approche ne consiste pas à empiler des applications de sécurité sur le système fourni par le constructeur : c’est le système lui-même qui est modifié.

Cette arrivée annoncée chez Motorola élargirait un choix aujourd’hui très concentré sur les Pixel. Au 7 novembre 2026, la liste officielle des appareils disposant de versions de production GrapheneOS ne mentionne toutefois pas encore le Signature 27. La confirmation du partenariat et la disponibilité d’une version installable sont donc deux étapes distinctes.

La vie privée devient plus concrète lorsqu’on regarde les autorisations. GrapheneOS propose notamment des moyens de réduire ce qu’une application peut consulter ou envoyer. Sur les appareils actuellement pris en charge, le projet documente ces fonctions :

Limiter l’accès aux contacts : ne partager qu’une sélection au lieu du carnet entier.

ne partager qu’une sélection au lieu du carnet entier. Encadrer l’accès aux fichiers : choisir les documents ou dossiers accessibles à une application.

choisir les documents ou dossiers accessibles à une application. Couper l’accès au réseau d’une application : l’empêcher de communiquer sans devoir la désinstaller.

Ce sont des fonctions du système GrapheneOS actuel, pas un bilan d’essai sur le Signature 27. Elles illustrent l’intérêt de l’alternative : adapter les accès aux besoins réels de chaque application. Une application à laquelle vous confiez volontairement un document ou un message peut toujours traiter cette information ; aucun système ne supprime la nécessité de choisir ses services.

Utiliser Google reste un choix, pas une obligation

GrapheneOS n’intègre pas les applications et services Google par défaut. Il permet néanmoins d’installer Google Play dans un environnement cloisonné, avec les restrictions d’une application ordinaire plutôt que les privilèges étendus d’un composant intégré au système. Les services sont alors disponibles dans le profil utilisateur où ils ont été installés.

Cette possibilité évite de réduire le choix à « tout Google » ou « aucune application habituelle ». La documentation annonce une compatibilité très large avec les applications dépendantes de Google Play, sans garantir toutes les fonctions. Ce fonctionnement est décrit dans la documentation officielle de GrapheneOS.

Il ne faut pas pour autant promettre que toutes les fonctions propres à Motorola seront identiques après un changement de système. Les outils photo du constructeur, ses fonctions d’intelligence artificielle et les services sensibles devront être évalués sur la version réellement publiée pour cet appareil. La présence d’une fonction dans le logiciel Motorola ne constitue pas une garantie de présence dans GrapheneOS.

La sécurité dépend aussi du matériel, pas seulement d’un nouvel Android

Motorola met en avant une implémentation performante d’ARM Memory Tagging Extension, ou MTE, sur le Signature 27. Cette protection associe des étiquettes à des zones de mémoire pour détecter certains accès incorrects. Elle peut compliquer l’exploitation de bugs de corruption mémoire, une famille de failles utilisée pour détourner le fonctionnement d’un programme.

Le fabricant présente le Signature 27 comme son premier appareil disposant de cette implémentation. Cela ne veut pas dire que le MTE apparaît pour la première fois sur un smartphone : GrapheneOS l’exploite déjà sur des Pixel compatibles. Et cette défense n’équivaut pas à un téléphone invulnérable.

La coopération avec le constructeur compte également pour les composants moins visibles : pilotes, micrologiciels et protections de démarrage. Une nouvelle version du système ne corrige pas, à elle seule, toutes les failles de ces éléments. C’est pourquoi GrapheneOS lie son support de sécurité complet au maintien des correctifs par le fabricant.

Les sept ans ne commencent pas le jour où vous installerez GrapheneOS

La note de Motorola précise sept mises à jour du système et jusqu’à sept ans de mises à jour de sécurité à compter du lancement mondial, avec des variations possibles selon le marché, l’opérateur ou le modèle. Acheter le téléphone plus tard ne relance pas ce compteur. Installer un autre système ne crée pas non plus sept années supplémentaires de maintenance matérielle.

Notre dossier sur ce que couvrent les sept ans de suivi du Motorola Signature 27 distingue déjà le nombre de versions, la durée de sécurité et la cadence des correctifs. La nouveauté de cette voie GrapheneOS réside dans le choix du système, pas dans un doublement de cette durée.

Faut-il déjà l’acheter pour GrapheneOS ?

Si GrapheneOS est votre raison principale de choisir ce modèle, le repère utile sera la publication d’une prise en charge officielle pour sa référence exacte, accompagnée de versions téléchargeables et d’instructions d’installation. Le communiqué de lancement annonce d’autres précisions dans les prochains mois ; il ne permet pas de fixer ici une date d’installation.

À ce stade, le Signature 27 mérite donc d’être suivi comme une future alternative aux Pixel pour cet usage. Il faut encore connaître les conditions concrètes du passage à GrapheneOS et la compatibilité des fonctions dont vous dépendez chaque jour. La promesse intéressante est bien celle du choix : conserver l’univers Android tout en réduisant la place accordée par défaut à Google, sans présenter cette possibilité future comme une fonction déjà livrée.