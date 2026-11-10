Le nom du pliable apparaît sur une page de test Motorola. Des données provisoires empêchent encore d’en déduire une date de vente ou un engagement de suivi.

Motorola Razr Flex : le rival de l’iPhone Duo apparaît chez Motorola, mais un détail impose de patienter

Le nom Motorola Razr Flex – 2027 apparaît désormais sur un site d’assistance de la marque. C’est une trace plus concrète qu’une simple fiche de caractéristiques qui circule sur les réseaux. Mais elle ne donne ni date de vente, ni prix français, et plusieurs informations affichées sur cette page sont manifestement provisoires.

Un téléphone repéré sur un site de test de Motorola

La page d’assistance australienne porte bien le nom du Razr Flex 2027. Son adresse appartient toutefois à l’environnement de test de Motorola, et la mention « testing » y figure. Nous ne sommes donc pas devant une présentation commerciale finalisée destinée à annoncer sa disponibilité.

Le chiffre 2027 est associé au nom du produit. C’est un indice de calendrier, pas une date ferme. Il ne permet pas d’annoncer une ouverture des précommandes, encore moins une arrivée en France à un mois précis.

La différence compte si vous envisagez un pliable dans les prochaines semaines : attendre ce modèle signifie aujourd’hui attendre des informations supplémentaires, sans délai commercial confirmé.

Android Authority, qui a documenté cette apparition, relève notamment une rubrique de mises à jour de sécurité de test, une date de lancement en août 2024 et un suivi indiqué jusqu’en août 2029. Ces éléments ne forment pas une fiche cohérente pour un produit encore non annoncé portant le millésime 2027.

Ils ressemblent à des données de remplissage. Il serait donc trompeur d’en déduire la version d’Android livrée, le nombre d’années de mises à jour ou une date de fin de support. Le nom du produit est une information ; le contenu inachevé de son assistance n’est pas encore un engagement de suivi logiciel.

Un format plus large et compact, encore décrit par les fuites

Les informations précédentes présentent le Razr Flex comme un pliable au format plus large, dans le secteur de l’iPhone Duo et du Galaxy Z Fold 8. Android Authority reprend les diagonales d’écran évoquées dans les fuites : 6,92 pouces à l’intérieur et 4,97 pouces à l’extérieur. Ces valeurs restent des caractéristiques supposées, que la page de test ne confirme pas.

Pour comprendre l’intérêt du format, la diagonale seule ne suffit pas. Un écran plus large et moins haut peut changer l’affichage du clavier ou la prise en main une fois le téléphone fermé. À l’ouverture, le confort dépend aussi des proportions de la dalle et de la façon dont les applications occupent l’espace.

Il faudra surtout connaître les dimensions fermées, le poids réel et les fonctions accessibles sans déplier l’appareil. Une comparaison avec Apple ou Samsung fondée seulement sur une silhouette et une diagonale risquerait de masquer ces différences d’usage.

À ce stade, le signal intéressant est donc l’apparition du nom chez Motorola. La prochaine étape attendue est une annonce complète : caractéristiques définitives, pays concernés, prix et calendrier. D’ici là, ni une fiche d’assistance en chantier ni une vidéo sans nom de produit ne suffisent à promettre le pliable idéal.

Photo : Motorola Razr Fold. Crédit : Joe Maring / Android Authority.