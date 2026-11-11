Motorola Android 17 : 14 modèles peuvent demander la bêta, mais tous ne sont pas concernés en Europe

Des propriétaires de 14 modèles Motorola peuvent demander à participer aux tests d’Android 17. Pour les lecteurs français, le point important n’est pas seulement de retrouver le nom de leur téléphone dans une liste : la région du programme doit aussi correspondre.

Le relevé publié le 10 novembre par Gizmochina rassemble plusieurs annonces du forum Motorola. Il ne s’agit pas d’une mise à jour stable ouverte à tous ce jour-là. Le message consacré à l’Edge 50 Pro en Europe, vérifié sur le forum officiel, est par exemple daté du 4 novembre.

Six modèles ont une entrée « Europe et META » dans ce relevé

La liste des candidatures recensées distingue les régions suivantes. La présence d’une zone européenne indique une opportunité à vérifier, pas l’admission automatique de toutes les variantes françaises.

Modèle Régions indiquées dans le relevé Moto G Stylus 2025 À vérifier sur son annonce dédiée Moto G Stylus 2026 À vérifier sur son annonce dédiée Edge 50 Fusion Europe et META ; APEM Edge 50 Pro Europe et META ; Brésil ; APEM ; Amérique latine Moto G67 Europe et META ; Brésil ; Amérique latine Moto G77 Europe et META ; Brésil ; APEM ; Amérique latine Moto G87 Europe et META ; Amérique latine Moto G37 Brésil Moto G47 APEM ; Brésil Razr 70 Brésil Razr 60 Brésil Razr 50 Brésil Moto G Max Europe et META ; Brésil ; APEM ; Amérique latine Edge 60 Stylus APEM

Les sigles sont conservés comme identifiants des annonces Motorola. Il ne faut pas choisir une inscription brésilienne parce que son téléphone porte le même nom qu’un modèle vendu en France. Les conditions de l’annonce dédiée priment.

Une candidature, puis éventuellement un courriel de sélection

Dans le message officiel pour l’Edge 50 Pro, Motorola invite les intéressés à remplir le formulaire associé. Le constructeur précise que tous les inscrits ne seront pas retenus. Les personnes sélectionnées seront prévenues par courriel au démarrage du test.

Le parcours passe par le Motorola Feedback Network, le programme de retours et de tests du fabricant. Il faut utiliser son compte de la communauté et l’opportunité correspondant à son appareil. Le simple fait de chercher une mise à jour dans les paramètres ne remplace pas cette candidature.

Si le formulaire n’est plus proposé ou si la session a fermé, cette liste ne permet pas de forcer l’accès. Elle ne constitue pas non plus une promesse de date pour la distribution stable.

Ce que cette bêta ne garantit pas

La version testée peut comporter des bugs, des applications qui fonctionnent mal ou des variations de consommation. Avant une installation proposée par Motorola, une sauvegarde permet de ne pas confondre découverte d’une nouvelle interface et protection de ses données.

Les fonctions vues sur d’autres Motorola sous Android 17 ne seront pas nécessairement toutes présentes sur chaque modèle. Les notes de la version effectivement reçue seront plus fiables qu’une liste générale de nouveautés. Pour un téléphone indispensable au quotidien, attendre la version stable reste une option différente de la participation volontaire aux essais.

Photo : Motorola. Le téléphone montré est l’Edge 50 Pro, concerné par une annonce européenne du programme bêta.