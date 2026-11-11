Moto Watch 2 Fit : jusqu’à 12 jours d’autonomie et les outils de Polar, avec un compromis à connaître

La Moto Watch 2 Fit veut rendre le suivi sportif plus accessible avec des analyses Polar, un GPS double fréquence et jusqu’à 12 jours d’autonomie. Motorola annonce un tarif conseillé à partir de 99 euros dans son communiqué mondial. Mais son fonctionnement diffère de celui d’une montre Wear OS : elle ne permet pas de télécharger librement des applications supplémentaires.

Ce choix donne une première grille de lecture. Si vous recherchez surtout des informations sur votre activité et votre récupération, les fonctions intégrées peuvent compter davantage qu’une boutique d’applications. Si vous attendez un service précis au poignet, il faudra vérifier sa présence avant l’achat.

Polar ne sert pas seulement à compter les pas

Dans l’annonce de Motorola, les outils Polar comprennent notamment Running Index, le suivi du sommeil et Nightly Recharge. Le premier fournit un indicateur de progression en course ; les autres cherchent à éclairer la qualité de la nuit et la récupération.

Polar explique le principe de Running Index : il utilise la fréquence cardiaque et la vitesse enregistrées pendant une course pour estimer l’efficacité de l’effort. Un score isolé ne remplace donc pas l’observation d’une tendance sur plusieurs séances. Les conditions et la fiabilité des données enregistrées restent importantes pour interpréter les variations.

Le GPS double fréquence sert à enregistrer itinéraire, allure et distance. Sa présence n’est cependant pas un résultat de test : nous n’avons pas mesuré la précision de cette montre en ville ou sous les arbres.

L’écran permanent change aussi l’autonomie annoncée

La fiche française détaille trois scénarios : 12 jours avec l’écran permanent désactivé, sept jours lorsqu’il reste allumé et 16 jours en économie d’énergie. Les chiffres reposent sur un usage léger en conditions optimales, avec des résultats variables selon les réglages et les habitudes.

L’écran rectangulaire gOLED mesure 1,85 pouce. Motorola annonce jusqu’à 1 500 nits et une protection Gorilla Glass 3. Pour qui consulte souvent l’heure sans mouvement du poignet, le scénario des sept jours est donc plus pertinent que le maximum mis en avant.

Appels Bluetooth, mais pas de connexion mobile autonome

La page française confirme un système propriétaire, des applications intégrées uniquement et l’absence de LTE. Les appels au poignet passent par le téléphone relié en Bluetooth : il ne faut pas confondre cette fonction avec une montre disposant de sa propre ligne mobile.

L’assistant Motorola Qira est, lui, annoncé pour les prochains mois dans le communiqué. Il nécessitera notamment un téléphone Motorola compatible et une connexion active. Il ne faut donc pas acheter cette montre en supposant que toutes les démonstrations d’IA sont déjà disponibles.

Une fiche officielle française existe, mais le prix et le stock n’étaient pas lisibles dans la version consultée. Les 99 euros restent ici le tarif conseillé du communiqué mondial, pas une confirmation de disponibilité immédiate en France. Enfin, les données de santé sont destinées au bien-être et ne constituent pas un diagnostic médical.

Crédit image : Motorola.