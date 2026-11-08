Google étudie une détection sur plusieurs jours à partir des capteurs d’une montre. Une piste de dépistage, qui ne transforme pas votre montre en tensiomètre.

Une montre pour repérer l’hypertension sans brassard : ce que Google a vraiment testé

Repérer des signes d’hypertension avec les capteurs d’une montre, sans la calibrer avec un brassard : c’est la piste présentée par Google Research le 5 novembre. Le système recherche un état persistant à partir de signaux recueillis sur plusieurs jours. Il ne fournit pas une mesure instantanée de tension à lire au poignet.

Les chercheurs décrivent une association de deux capteurs : le capteur optique qui suit les variations du volume sanguin et l’accéléromètre, sensible aux mouvements. L’IA combine leurs signaux pour estimer une probabilité d’hypertension.

Un signal de dépistage n’est pas une tension en chiffres

La distinction change la lecture du résultat. Un tensiomètre donne des valeurs de pression ; ce modèle cherche à identifier les personnes susceptibles d’avoir une hypertension persistante. Il ne faut donc pas imaginer que l’écran d’une montre ordinaire peut soudain afficher deux nombres médicalement validés grâce à cette étude.

La validation présentée porte sur 196 participants dans cinq centres américains, sans maladie cardiovasculaire connue ni traitement antihypertenseur. Les résultats sont comparés à un enregistrement ambulatoire de la pression sur 24 heures. Pour le dépistage initial, la sensibilité atteint 65,8 % et la spécificité 90 %.

Ce que ces pourcentages permettent de comprendre

La sensibilité indique la part des personnes concernées que le système repère. Avec 65,8 %, il en manque donc encore une partie importante. La spécificité mesure sa capacité à reconnaître les personnes non concernées : elle ne signifie pas que 90 % de tous les utilisateurs recevront un résultat correct.

Une absence d’alerte ne constituerait donc pas un certificat de bonne santé. À l’inverse, un signal suspect aurait vocation à conduire vers une vérification adaptée, plutôt qu’à décider seul d’un traitement. Ces conséquences découlent du rôle de dépistage envisagé.

Google qualifie ces travaux de recherche exploratoire de faisabilité. La publication précise qu’ils ne décrivent pas une capacité commerciale existante ou à venir. Acheter une montre parce qu’elle possède les mêmes grandes familles de capteurs ne garantit donc pas l’accès à cette méthode, en France ou ailleurs.

Pour le lecteur, la question pratique reste donc simple : une étude de capteurs ne suffit pas à prouver ce que permet sa propre montre. Il faut distinguer le dispositif évalué, son logiciel et l’usage pour lequel il a été validé.