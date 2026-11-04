Après plus de deux semaines avec le pliable d’Apple, Marques Brownlee retrouve l’iPhone 18 Pro. Un choix guidé par ses usages photo et le déverrouillage, malgré le confort de lecture du Duo.

MKBHD quitte l’iPhone Duo pour le 18 Pro : la photo et Face ID lui manquaient

Marques Brownlee est revenu à l’iPhone 18 Pro après un peu plus de deux semaines avec l’iPhone Duo. Dans le podcast Waveform du 30 octobre, repéré le 3 novembre par MacRumors, le vidéaste explique que les appareils photo et Face ID ont pesé dans son choix. Il conserve pourtant un vrai regret : le confort de lecture du grand écran pliable.

Ce n’est pas un abandon présenté comme un verdict valable pour tout le monde. Brownlee dit surtout avoir identifié le téléphone qui correspond le mieux à ses usages. Une distinction utile quand deux appareils aussi différents se retrouvent comparés sur leur seul caractère haut de gamme.

Le retour à des habitudes bien installées

Dans le passage consacré à ce changement, autour de 16 min 34, MKBHD cite de meilleurs appareils photo et le retour de Face ID parmi les raisons de retrouver le 18 Pro. L’écran plus grand du Duo n’efface donc pas, pour lui, les avantages qu’il utilise chaque jour sur le modèle classique.

La discussion aborde également les applications qui ne sont pas encore adaptées au pliable. Les intervenants évoquent notamment les difficultés à changer d’application lorsqu’un service fait partie d’une routine, par exemple un programme sportif préparé dans un outil précis. Un écran généreux a davantage d’intérêt quand les logiciels dont on dépend savent en profiter.

Ce retour rejoint, par un autre parcours, le compromis photo relevé dans le premier bilan de Dan Barbera sur l’iPhone Duo. Les deux témoignages ne racontent pas la même décision : Barbera restait séduit par le pliable, Brownlee a repris son Pro.

Le grand écran garde un avantage très concret

MKBHD indique qu’ouvrir le Duo, le passer en portrait et lire sur cette grande surface lui manquera. Son bilan illustre ainsi un choix entre des usages concurrents, plutôt qu’une victoire absolue du téléphone traditionnel.

Si vous envisagez le passage au pliable, trois vérifications sont plus utiles qu’une comparaison de diagonales : essayer vos applications habituelles sur l’écran intérieur, reproduire les cadrages photo que vous utilisez souvent et tester le déverrouillage plusieurs fois. C’est sur ces gestes répétés que le bénéfice du format peut se confirmer, ou perdre de son intérêt.

Sources : Waveform, épisode du 30 octobre 2026 ; MacRumors, 3 novembre 2026.