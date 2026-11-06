Mistral donne des tâches à ses agents IA : voici comment l’un d’eux enquête sur une panne

Mistral étend Studio avec des agents gérés et des applications. Son propre exemple montre comment un agent peut enquêter sur un incident avant qu’un humain reprenne la main.

Une alerte technique se déclenche. Au lieu d’ouvrir leurs outils de surveillance les uns après les autres, les ingénieurs de Mistral peuvent s’appuyer sur un agent qui commence l’enquête et rassemble les premiers éléments. L’exemple figure dans l’annonce du 5 novembre sur Mistral Studio. La société française étend sa plateforme d’entreprise avec des agents gérés, des applications et de nouveaux outils de suivi.

L’agent suit une procédure et s’arrête quand il faut décider

Dans le cas décrit par Mistral, l’agent reçoit une alerte et suit la procédure établie par l’équipe. Il peut appeler les outils auxquels on lui a donné accès. Si une action sensible doit être entreprise, il demande une autorisation. Il résume ensuite ses observations dans Slack, où les ingénieurs reprennent l’enquête.

Le gain annoncé par Mistral concerne son propre usage. Ce qui se transpose à d’autres entreprises, c’est la répartition du travail : la collecte des premiers éléments suit une procédure répétable, tandis qu’une personne reste responsable des décisions qui peuvent avoir des conséquences sur un service en production.

Trois choses qu’une équipe peut désormais assembler

Un agent enquête ou réalise une tâche. Un workflow fixe l’ordre des étapes et les points de validation, avec une reprise possible après une interruption. Une application donne aux employés une interface pour lancer le travail ou consulter le résultat. Le même système peut par exemple examiner des retours clients, les orienter vers les équipes concernées, puis présenter les cas à vérifier.

Mistral propose plusieurs modes d’hébergement, dont un déploiement sur l’infrastructure du client. Les équipes peuvent suivre les appels au modèle, les actions des outils et les validations. Si vous évaluez ce type de plateforme, regardez d’abord ce journal et les droits donnés à l’agent : savoir ce qui a été lu, proposé ou exécuté compte autant que la qualité du résumé final.