Metaphor sur Switch 2 : vos personnages changent de couleur ? Atlus prépare un correctif

Si les couleurs d’un personnage ou d’un objet changent brusquement dans Metaphor: ReFantazio sur Nintendo Switch 2, Atlus a identifié un bug d’affichage. Le studio assure que le problème ne bloque pas la progression et prépare un correctif. Aucune date de déploiement n’a encore été indiquée.

Le défaut apparaît après un certain temps de jeu

Dans son communiqué de lancement du 12 novembre, Atlus indique que certains objets et personnages peuvent prendre temporairement des teintes différentes de celles prévues. Le studio ne donne ni durée de jeu précise ni liste de zones concernées. Il annoncera la mise à disposition du correctif sur son site et sur son compte officiel sur X.

Si seul le rendu des couleurs change et que votre partie continue normalement, vous pouvez poursuivre et sauvegarder. Un plantage ou un écran noir correspond à un autre symptôme que celui décrit dans le communiqué.

Trois modes d’affichage dans le jeu complet

Sur Switch 2, le jeu permet de privilégier la fluidité, la qualité graphique ou un équilibre entre les deux. Ces réglages sont accessibles en portable comme sur téléviseur. Le mode performance réduit la définition pour stabiliser la fréquence d’images. Le mode graphique privilégie la qualité de l’image. Atlus présente les 30 images par seconde ou plus comme une cible générale, avec des variations selon la scène. Aucun changement de mode n’est annoncé comme solution au défaut de couleurs.

Le prologue gratuit peut servir de point de départ

Le jeu est arrivé en France sur Switch 2 le 12 novembre. La démo gratuite du prologue donne accès aux quatre premiers donjons et permet de débloquer sept archétypes. Atlus confirme que cette progression est transférable. Les trois réglages d’affichage restent réservés au jeu complet.