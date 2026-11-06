La voix en temps réel et les avatars arrivent dans Muse aux États-Unis. Meta présente trois façons de les utiliser et n’a pas donné de date française.

Meta donne une voix et un visage à Muse : quand pourra-t-on lui parler ?

Parler à Muse ressemble désormais davantage à un appel. Meta a commencé à déployer le 5 novembre la voix et les avatars expressifs de son assistant IA dans l’application sur mobile, sur le Web et sur Mac. Le lancement commence aux États-Unis. Pour la France, l’entreprise ne donne pas de date dans son annonce.

Vous pouvez parler, interrompre et reprendre

Une fois la fonction disponible, l’appel se lance via l’icône de téléphone en haut à droite. Muse peut répondre oralement pendant que vous construisez votre idée, sans attendre que vous rédigiez une demande complète. Un exemple utile : répéter une présentation, laisser l’assistant jouer le rôle de l’auditeur, puis l’interrompre pour reformuler un passage.

Trois modes sont annoncés : voix seule, avatar à côté de la conversation ou personnage en plein écran. Les expressions et les gestes sont synchronisés avec la conversation. La vidéo de Meta montre cette différence entre entendre une réponse et voir le personnage réagir pendant l’échange.

Le calendrier des lunettes reste séparé

Meta évoque aussi de futures conversations vocales sur ses lunettes et sur Muse Charm. Leur mention ne fixe ni jour de lancement ni disponibilité française. Si vous voyez passer une démonstration américaine aujourd’hui, elle montre ce que l’application propose aux comptes éligibles là-bas. La voix et l’avatar peuvent apparaître plus tard selon le marché et le compte.