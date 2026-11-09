Mass Effect Legendary Edition : des fans ramènent enfin le mode coopératif oublié

Le multijoueur de Mass Effect 3 revient dans l’univers de Legendary Edition grâce à un projet de fans disponible depuis le 7 novembre. L’équipe ME3Tweaks a consacré trois ans à ce chantier. Il ne s’agit pas d’une mise à jour de BioWare : pour en profiter, il faut posséder Mass Effect Legendary Edition sur PC et utiliser le projet Legendary Edition Multiplayer.

La différence est importante pour ceux qui avaient acheté la compilation dans l’espoir de retrouver leurs soirées à plusieurs. Cette réédition n’avait pas emporté avec elle le mode coopératif de Mass Effect 3. Les moddeurs ont entrepris de combler ce manque, plutôt que de se limiter à améliorer les textures de la campagne.

Un projet séparé de votre partie solo

Dans son récit du développement, ME3Tweaks explique avoir fait un choix décisif en avril : séparer le multijoueur du jeu principal. Legendary Edition reste nécessaire, mais les réglages, sauvegardes et mods de la campagne ne sont pas partagés avec ce nouvel ensemble.

Cela évite notamment de croire qu’un mod installé pour le solo sera automatiquement compatible avec une partie en réseau. Le fonctionnement à plusieurs impose que les participants disposent de contenus capables de communiquer correctement entre eux ; les modifications de la campagne doivent donc être adaptées avant de rejoindre ce projet.

Le retour du coopératif s’accompagne de nouveaux réglages

L’équipe a aussi travaillé sur les informations utiles pendant une partie. Le menu de pause affiche l’état des joueurs et leur latence, tandis que les noms des coéquipiers permettent de repérer ceux qui ont besoin d’aide. Le champ de vision et l’assistance à la visée disposent de réglages dans le jeu.

Les ajouts comprennent également des options d’armes lourdes et de nouvelles variantes de vagues ennemies. Un mode photo devient accessible lorsque l’on observe la partie : il sert à déplacer la caméra et à cadrer la scène pendant cette phase de spectateur, pas à interrompre librement une partie publique en pleine action.

Ce qu’il faut vérifier avant de rejoindre ses amis

Le point de départ est la version PC de Legendary Edition. Cette sortie ne rend pas le mode disponible sur PlayStation ou Xbox et ne transforme pas la compilation console en jeu coopératif.

Consultez les consignes d’installation et de compatibilité publiées par ME3Tweaks avant de modifier vos fichiers. Vérifiez également que vos amis utilisent la même version du projet. Il faut distinguer cette initiative communautaire des services et mises à jour officiels d’Electronic Arts : c’est l’équipe du mod qui en assure le développement.

Elle annonce déjà d’autres améliorations, mais précise que les outils destinés aux mods supplémentaires continueront d’évoluer. Pour une première session, mieux vaut donc partir du projet tel qu’il est distribué, puis ajouter uniquement les extensions explicitement compatibles avec cette édition multijoueur.