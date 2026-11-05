Marvel’s Blade : pourquoi les salariés d’Arkane Lyon alertent sur l’avenir du studio

L’équipe lyonnaise qui développe Marvel’s Blade travaille toujours sur le jeu, selon le Syndicat des travailleureuses du jeu vidéo (STJV). Dans un communiqué du 4 novembre, le syndicat alerte sur un risque de fermeture faute de repreneur et demande que les salariés participent aux discussions sur l’avenir du studio.

Un mois supplémentaire pour chercher une solution

Dans une déclaration communiquée à PC Gamer en octobre, Microsoft a indiqué avoir prolongé la consultation d’un mois. Le groupe disait examiner plusieurs options, dont la recherche d’un partenaire pour accompagner le studio dans le développement qui reste à faire. Il s’engageait aussi à tenir le comité social et économique informé. Cette déclaration précède le communiqué syndical du 4 novembre.

Le STJV indique que le sort de 217 salariés est en jeu si aucune reprise sérieuse n’aboutit. Il demande que leurs représentants aient voix au chapitre dans le choix d’un éventuel repreneur et juge insuffisantes les conditions de départ proposées par Microsoft. Le communiqué du syndicat ne fait état d’aucune reprise conclue.

Où en est Marvel’s Blade ?

Bethesda et Marvel ont confié à Arkane Lyon un jeu solo à la troisième personne, situé dans un quartier de Paris placé en quarantaine. Le syndicat indique que la production avance, sans donner de date de sortie.

Voir la bande-annonce officielle publiée par Marvel en 2023.

Communiqué du STJV du 4 novembre, déclaration de Microsoft recueillie par PC Gamer et présentation du jeu par Marvel.

Image : illustration.