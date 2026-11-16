Marvel Cosmic Invasion : le château de Dr Fatalis se joue contre la montre

Dans Marvel Cosmic Invasion, le contenu additionnel The Siege of Castle Doom ajoute deux personnages jouables, Dr Fatalis et la Femme invisible, ainsi qu’un mode où la gestion du temps compte autant que les combats. Sortie le 10 novembre, cette extension payante permet aussi d’utiliser les deux personnages dans la campagne du jeu de base.

Dans le château, chaque détour vous coûte du temps

L’équipe doit avancer dans le château de Fatalis et récupérer des cellules d’énergie pour alimenter le stabilisateur de Reed Richards. Le compte à rebours transforme des choix ordinaires en décisions qui comptent. Faut-il s’attarder pour récupérer une amélioration, ou rejoindre la prochaine salle avant de perdre trop de temps ? La présentation officielle de Dotemu montre comment la recherche de cellules et les améliorations s’insèrent dans cette progression.

Le rythme de ce mode peut plaire à des joueurs qui connaissent déjà le jeu de base. Quand on découvre une salle, on cherche d’abord à comprendre où sont les ennemis et les ressources. Lors des tentatives suivantes, savoir quand avancer et quand faire un détour devient une façon de progresser à part entière.

Deux recrues à essayer aussi dans la campagne

L’autre intérêt du contenu tient à ses personnages. La Femme invisible, alias Sue Storm, et Fatalis rejoignent le groupe de combattants et peuvent être sélectionnés dans la campagne principale. Si vous vouliez surtout rejouer les niveaux existants avec de nouveaux personnages, vous pouvez donc profiter de cette partie de l’extension sans passer par le château.

Sur quelles plateformes peut-on y jouer ?

Le contenu est proposé sur PC, Nintendo Switch et Switch 2, PS4 et PS5, ainsi que Xbox Series X et S. Il faut posséder le jeu de base et vérifier l’accès à l’extension sur la plateforme où vous jouez. Si vous avez déjà le jeu via un abonnement, vérifiez séparément ce que votre formule inclut. Pour décider si elle vous intéresse, demandez-vous surtout si vous cherchez un nouveau défi à rejouer, ou simplement deux façons de refaire la campagne. C’est sur ces deux points que repose l’extension.