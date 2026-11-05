AppleInsider a essayé les adaptations tactiles de macOS sur un iPad avec Sidecar et deux écrans tiers. La prise en charge varie selon la configuration.

Le tactile du MacBook Pro ne s’arrête pas à son écran : ce qu’un iPad peut déjà faire avec Sidecar

Le nouveau MacBook Pro OLED met le tactile au premier plan. Mais un test publié le 4 novembre montre que certaines adaptations de macOS Golden Gate peuvent aussi servir sur un écran relié au Mac. AppleInsider les a essayées sur un iPad via Sidecar et sur deux écrans tactiles tiers. Essai d’AppleInsider

L’iPad peut servir à toucher des commandes du Mac

Sidecar transforme un iPad compatible en écran supplémentaire. Dans les bêtas développeur de macOS 27.3 et d’iPadOS 27.3 essayées par le média, toucher l’écran permet d’utiliser des commandes de macOS. La documentation d’Apple propose aussi aux développeurs des méthodes pour adapter la gestion des gestes de leurs applications à Sidecar. Observations en bêta · Documentation Apple

L’intérêt de l’expérience est de séparer deux éléments du MacBook Pro. La dalle tactile fait partie du matériel. Les changements d’interface et la façon dont une application répond au toucher dépendent aussi du système et du logiciel.

Un résultat différent sur deux écrans externes

Sur les deux moniteurs tiers essayés, un seul a fonctionné directement. AppleInsider attribue cette différence aux pilotes. Cela ne suffit pas pour dresser une liste de modèles compatibles. Avant d’acheter un moniteur pour ce seul usage, il faut vérifier sa prise en charge avec la version de macOS et le pilote concernés. Périmètre de l’essai

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