macOS 27.3 anime le fond d’écran du nouveau MacBook Pro avec Pro Light

Le motif du nouveau MacBook Pro se met en mouvement. Pro Light apparaît dans la première bêta de macOS 27.3 : cet économiseur d’écran anime les lignes métalliques qui dessinent le mot « PRO ».

Marcus Mendes a présenté la découverte le 3 novembre au soir sur 9to5Mac, avec une démonstration de l’animation. Des zones du dessin s’illuminent progressivement pendant que d’autres s’assombrissent. Le motif conserve sa forme, mais la lumière lui donne un relief changeant.

Une animation plus lente que dans la démonstration

Le journaliste précise que la vidéo publiée accélère le mouvement : dans macOS, les traînées lumineuses se déplacent plus lentement. C’est un détail utile pour juger l’effet, qui pourrait sinon sembler beaucoup plus agité qu’il ne l’est à l’écran.

Un fond d’écran fixe et un économiseur animé remplissent des rôles différents. Le premier accompagne le bureau pendant le travail ; le second prend le relais lorsque le mode d’économiseur démarre. Télécharger une image du motif ne suffit donc pas à retrouver le déplacement de la lumière.

Pour l’instant, l’ajout est repéré dans une version de test. La compatibilité définitive et la présence dans la version publique devront être vérifiées à sa sortie ; aucune date générale de déploiement ne découle de cette seule découverte.

Crédit image : Apple / capture Marcus Mendes, 9to5Mac.