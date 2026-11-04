macOS 27.3 : la touche Espace rend enfin les fichiers Markdown vraiment lisibles

La première bêta de macOS 27.3 affiche les fichiers Markdown avec leur mise en forme dans Coup d’œil, sans ouvrir un éditeur ni ajouter d’extension.

Un fichier Markdown peut contenir une notice, des notes ou les instructions d’un projet. Dans la première bêta de macOS 27.3, il devient plus simple d’en lire le résultat : Coup d’œil affiche sa mise en forme, au lieu de présenter seulement le texte et ses signes de syntaxe.

Le changement a été rapporté dès le 3 novembre par 9to5Mac, puis détaillé ce 4 novembre par MacRumors. Titres, passages en gras, listes et liens sont rendus directement dans l’aperçu, sans installer une extension dédiée.

Un aperçu depuis le Finder, sans ouvrir l’application

La manipulation reste celle de Coup d’œil : sélectionner le fichier, puis appuyer sur la barre d’espace. Apple décrit déjà ce raccourci dans sa documentation du Mac. C’est la prise en charge native du rendu des fichiers .md qui s’ajoute ici.

Pour comprendre la différence, un titre écrit sous la forme # Installation peut apparaître comme un véritable titre plutôt que comme une ligne commençant par un croisillon. Le fichier garde son texte d’origine ; c’est sa présentation dans l’aperçu qui change.

Markdown a justement été conçu pour écrire avec une syntaxe textuelle légère, convertible en contenu structuré. Le format permet de conserver des documents lisibles dans un simple éditeur, tout en produisant une présentation plus claire quand un logiciel interprète les signes de mise en forme.

Le bénéfice est la lecture rapide, pas le remplacement d’un éditeur

Cette évolution sera surtout utile pour vérifier une notice ou parcourir plusieurs documents avant de choisir lequel ouvrir. Elle évite le détour par une application uniquement pour voir le document mis en page. Pour modifier son contenu, un éditeur reste nécessaire : la nouveauté décrite concerne le rendu de l’aperçu.

La fonction appartient encore à une bêta. Les utilisateurs de la version stable ne doivent donc pas s’attendre à l’obtenir par une simple mise à jour du Finder ; aucun calendrier définitif de diffusion publique n’est établi par ces observations.