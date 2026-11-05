La bêta affiche des activités d’applications Mac dans la barre des menus. Les machines Apple silicon sans Dynamic Island en profitent également.

macOS 27.3 en bêta : les activités en direct arrivent aussi sur les Mac sans Dynamic Island

Pas besoin de Dynamic Island pour afficher les nouvelles activités en direct du Mac. La première bêta développeur de macOS 27.3 les installe aussi dans la barre des menus des autres Mac Apple silicon, selon les observations publiées par MacRumors le 4 novembre.

Apple Music, Horloge et Dictaphone font partie des applications concernées. L’enregistrement de l’écran dispose également de ce suivi. L’idée : garder une activité en cours visible sans devoir revenir systématiquement dans la fenêtre de son application.

Des activités propres au Mac

macOS permettait déjà, depuis la version 26, d’afficher des activités relayées depuis un iPhone. La nouveauté porte ici sur celles des applications du Mac lui-même. Les développeurs tiers peuvent aussi ajouter cette prise en charge.

Cette distinction explique l’intérêt de la mise à jour pour les propriétaires de machines dépourvues de Dynamic Island : le suivi n’est pas réservé à cette zone des nouveaux écrans, il peut passer par la barre des menus habituelle.

Il s’agit encore d’une bêta, pas d’une fonction distribuée à tous les utilisateurs en version stable. MacRumors évoque une sortie de macOS 27.3 en décembre, une échéance attendue plutôt qu’une date ferme annoncée ici par Apple.

Source : observations de MacRumors et captures de la bêta.

Image : illustration.