MacBook Pro PROLED : pourquoi certains acheteurs disent avoir renvoyé leur ordinateur

Des acheteurs du MacBook Pro à écran PROLED XDR disent avoir ressenti une gêne visuelle en l’utilisant. Certains racontent avoir renvoyé leur ordinateur. Le point commun de plusieurs témoignages est leur sensibilité au scintillement de l’écran. Ces récits justifient de regarder de près la façon dont la dalle règle sa luminosité. Ils ne permettent pas d’estimer la fréquence du problème.

Le scintillement et les 120 Hz de l’écran mesurent deux choses différentes

La modulation de largeur d’impulsion, ou PWM, règle la luminosité en faisant varier la durée des impulsions lumineuses. La fréquence indique combien de fois le cycle se répète. Le taux de rafraîchissement, lui, indique combien de fois l’image peut être actualisée. Un défilement fluide ne dit donc rien à lui seul sur la modulation de la lumière.

PhoneArena rapporte des mesures comprises entre 240 et 480 Hz sur les modèles PROLED, avec 240 Hz signalés dans une partie des conditions. Ces chiffres ne sont ni des mesures de Menow ni un seuil universel de confort. L’amplitude des variations lumineuses, le réglage de luminosité et les conditions de mesure comptent également.

Ce que racontent les acheteurs

Les témoignages décrivent notamment de la fatigue visuelle, des maux de tête ou des vertiges. Ils viennent de personnes qui disent avoir rencontré une gêne et ne constituent pas un échantillon représentatif des acheteurs. Une gêne sur un appareil peut avoir plusieurs causes. Ces récits ne suffisent pas à identifier celle de chaque personne, ni à conclure que toutes les dalles sont défectueuses.

Si vous hésitez entre les deux, essayez de comparer les écrans à la luminosité que vous utilisez chez vous. Ouvrez une page de texte, faites défiler un document et regardez une vidéo comme vous le feriez au quotidien. Une démonstration très lumineuse avec une vidéo plein écran ne reproduit pas forcément une soirée passée à lire ou à travailler.

Relevez aussi la référence exacte du MacBook Pro. Les conclusions sur le PROLED ne s’appliquent pas automatiquement aux configurations mini-LED. Si vous achetez en ligne, vérifiez les conditions de retour auprès du vendeur avant de commander. Si la gêne se manifeste, interrompez l’essai plutôt que d’essayer de vous y habituer.