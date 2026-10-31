MacBook Pro OLED ou mini-LED : les différences à regarder avant de payer plus cher

Le nouveau MacBook Pro OLED ne remplace pas simplement une dalle par une autre. Apple y ajoute le tactile, la Dynamic Island et un châssis plus léger, tout en conservant des puces M5 Pro et M5 Max déjà proposées dans la gamme mini-LED. À puce équivalente, le supplément ne s’explique donc pas par une nouvelle génération de processeur. Le choix dépend d’abord de votre écran de travail et de votre manière d’utiliser le portable.

Le PROLED garde les M5 Pro et M5 Max : alignez les configurations

Le comparatif de MacRumors du 29 octobre rapproche les modèles Liquid Retina XDR et PROLED XDR équipés des mêmes familles M5 Pro et M5 Max. Cette base évite de mélanger le coût de l’écran avec celui d’un GPU, d’une mémoire ou d’un stockage plus importants.

Apple vient aussi de présenter un MacBook Pro 14 pouces M6. Il s’agit d’un autre élément du catalogue, pas de la puce des nouveaux PROLED annoncés le 28 octobre. Avant de mettre deux prix côte à côte, relevez donc la taille, le nom complet de la puce, la mémoire et le SSD. Une différence de plusieurs caractéristiques ne mesure pas le seul prix de l’OLED.

L’OLED améliore le contraste, pas toutes les mesures de luminosité

Sur un écran mini-LED, des zones de rétroéclairage éclairent la dalle LCD. Avec l’OLED, les pixels produisent leur propre lumière. Le gain attendu se remarque notamment lorsque des éléments très lumineux côtoient du noir : les deux technologies ne pilotent pas la lumière à la même échelle.

Le PROLED emploie une structure OLED en tandem et élargit la couverture colorimétrique. Pour un travail de photo ou de vidéo, ces caractéristiques méritent d’être confrontées aux fichiers traités et aux contraintes du projet, pas uniquement à une démonstration très contrastée.

2 000 nits en pointe ne veulent pas dire deux fois plus de lumière partout

Les valeurs annoncées changent selon le contenu et la surface éclairée. Le comparatif relève notamment une même valeur maximale soutenue en plein écran HDR pour les deux familles, malgré une pointe supérieure sur le PROLED. Une petite zone lumineuse dans une scène HDR et une page blanche occupant toute la dalle ne sollicitent pas l’écran de la même façon.

Le tactile et le poids peuvent compter davantage que le contraste

Dans son annonce française, Apple décrit des gestes tactiles pour faire défiler, zoomer ou déplacer des éléments. Le clavier et le trackpad restent utilisables. L’intérêt du tactile dépend donc des gestes que vous souhaitez ajouter à votre travail, plutôt que de la disparition des commandes habituelles.

Une personne qui conserve son ordinateur sur un support avec un clavier externe ne touchera pas forcément l’écran très souvent. À l’inverse, la manipulation directe d’une photo ou d’une présentation peut intéresser quelqu’un qui utilise le portable seul. C’est un besoin que l’on peut formuler avant l’achat, même sans disposer encore d’un test indépendant de tous les logiciels utilisés.

Le châssis plus léger est un autre changement réel de la famille PROLED. Il compte lors des déplacements, mais n’accélère pas une compilation ou un export. Ce sont trois bénéfices à chiffrer séparément : moins de poids dans le sac, un affichage différent et la puissance nécessaire aux applications.

Les prix français commencent à 3 299 € pour le PROLED 14 pouces

Apple annonce le modèle 14 pouces M5 Pro avec écran PROLED XDR à partir de 3 299 € en France, et le 16 pouces M5 Pro à partir de 3 899 €. La disponibilité est fixée au 6 novembre. Ces prix de départ ne constituent pas une comparaison à configuration identique avec toutes les offres mini-LED du commerce.

Quatre points à comparer avant de choisir une configuration

Alignez d’abord puce, mémoire et stockage : ce sont les besoins de vos applications.

Évaluez ensuite l’écran : contraste, couleurs et conditions de luminosité de votre travail.

Ajoutez les usages tactiles réellement souhaités et l’importance du poids dans vos déplacements.

Comparez enfin les prix finaux, avec les accessoires nécessaires et les conditions du vendeur.

Si votre mini-LED actuel convient déjà à vos documents et à vos créations, l’arrivée de l’OLED ne le rend pas soudain inutilisable. Si l’écran est au contraire votre outil principal plusieurs heures par jour, le choix mérite une démonstration sur vos propres contenus, à taille et configuration comparables.