La RTX 5080 disparaît du Marketplace américain de Nvidia : la fin du modèle n’est pas confirmée

Après la RTX 5090, c’est la GeForce RTX 5080 qui n’apparaît plus dans la sélection du Marketplace américain de Nvidia, selon un constat rapporté par VideoCardz le 30 octobre. Ce retrait rend l’achat encore moins lisible sur ce canal officiel. Il ne prouve pas que la carte a disparu des boutiques françaises ni que sa production est définitivement arrêtée.

Le changement concerne le catalogue américain

Les utilisateurs à l’origine du signalement ont remarqué que la RTX 5080 ne figurait plus dans les filtres de sélection de GPU. VideoCardz décrit cette disparition sur le Marketplace des États-Unis, après un épisode comparable concernant la RTX 5090. La disponibilité sur cette plateforme ne représente pas tous les stocks détenus par chaque revendeur.

Absence d’une référence et arrêt industriel ne sont pas synonymes. Un catalogue marchand peut ne plus afficher un produit lorsqu’aucune offre participante n’est disponible. Pour le lecteur français, il faut donc regarder les vendeurs qui livrent réellement en France plutôt que transposer automatiquement l’état du site américain.

Des offres américaines proches de 2 000 dollars

Le sujet dépasse un simple filtre disparu. VideoCardz avait relevé, le 28 octobre, des offres américaines vérifiées proches de 2 000 dollars, très au-dessus du prix de lancement annoncé de 999 dollars. Ces montants décrivent ce marché et cette période ; ils ne constituent pas un relevé des prix français, encore moins un tarif recommandé pour acheter aujourd’hui.

Une rumeur de version 24 Go circule en parallèle

Le même média évoque une possible RTX 5080 dotée de 24 Go, destinée à remplacer la version de 16 Go entre décembre et janvier. Cette perspective reste une information non confirmée. Elle ne permet pas de fixer un prix ni de conseiller d’attendre une référence officiellement disponible.

Le précédent RTX 5090 invite d’ailleurs à séparer les problèmes de stock des annonces du fabricant : Menow a déjà rapporté le démenti de Nvidia sur l’arrêt de cette carte. Un produit peut devenir très difficile à trouver sans qu’une fin de commercialisation soit déclarée.

Pour acheter en France, comparer le coût complet de l’offre

Une annonce étrangère à bas prix ne se compare pas directement à un produit disponible chez un vendeur français. Frais d’envoi, fiscalité éventuelle, modèle exact, état du matériel et prise en charge après achat peuvent modifier l’intérêt de l’offre. Ces vérifications sont plus utiles que de se précipiter à la lecture d’un retrait de catalogue américain.

Le retour d’offres sur le Marketplace éclairera l’état des stocks de ce canal. Une annonce du fabricant serait nécessaire pour affirmer un changement de gamme : le retrait du catalogue ne suffit pas à confirmer l’arrêt de la RTX 5080.