Windows 11 : Microsoft corrige les connexions Always On VPN bloquées depuis septembre

Un VPN d’entreprise qui reste bloqué sur « Connexion » peut empêcher d’accéder aux ressources de travail, même si Internet fonctionne. Microsoft confirme une correction de ce défaut dans KB5127936, la mise à jour facultative du 28 octobre pour Windows 11 25H2 et 26H2. Le problème visé touche certains profils Always On VPN depuis les mises à jour de septembre.

Le VPN pouvait échouer quand Windows changeait de protocole

Always On VPN sert à établir une connexion au réseau de l’organisation lorsque l’appareil se connecte à Internet. Le défaut décrit par Microsoft concerne les configurations utilisant la sélection automatique du protocole ou un basculement entre protocoles après un premier échec.

Dans ce cas, la connexion pouvait rester en attente ou échouer à nouveau. Certains utilisateurs voyaient aussi un message indiquant que le port demandé était déjà utilisé. Ces symptômes ne décrivent pas tous les VPN grand public : ils concernent un mécanisme précis de Windows dans des environnements configurés pour l’utiliser.

Deux versions de Windows 11, deux numéros de build

Le bulletin officiel KB5127936 correspond aux builds 26300.9818 pour Windows 11 26H2 et 26200.9818 pour Windows 11 25H2. Il identifie explicitement la correction d’Always On VPN après la mise à jour de sécurité de septembre.

Le mot Preview indique ici une mise à jour cumulative facultative de prévisualisation. Il ne faut pas le confondre avec l’obligation d’inscrire son PC au programme Windows Insider. En entreprise, son installation dépend aussi de la politique de déploiement de l’administrateur.

Vérifier le correctif sans dérégler le profil de l’entreprise

Si votre connexion est touchée, relevez la version de Windows et les dernières mises à jour installées, puis transmettez-les au support informatique avec le message d’erreur. La présence de KB5127936 ou des builds correspondantes est un repère plus précis qu’un simple « Windows est à jour ».

Pour les organisations qui préfèrent attendre la prochaine vague mensuelle, BleepingComputer rapporte également le contournement documenté par Microsoft : choisir un seul protocole, SSTP ou IKEv2, plutôt que la sélection automatique, selon les contraintes de l’environnement.

Ce choix appartient à l’administrateur du réseau. Modifier au hasard un profil géré peut empêcher la connexion ou créer un écart avec la configuration attendue. Le contournement n’est pas une invitation à supprimer des protections ou à accepter n’importe quel certificat.

La même mise à jour ne corrige pas tous les incidents de Windows

Le bulletin contient d’autres améliorations, mais aussi des problèmes connus, notamment sur certains périphériques audio USB de classe 1.0. Avant un déploiement important, l’équipe informatique doit donc examiner l’ensemble de la fiche, puis tester le paquet sur des postes représentatifs.

Pour confirmer la réparation du VPN, un seul essai réussi ne reproduit pas forcément le scénario qui échouait. Le test pertinent doit inclure le comportement après un premier échec et le basculement prévu par le profil, puisque c’est précisément cette séquence que Microsoft dit avoir corrigée.