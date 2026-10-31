Microsoft Edge prépare la fusion des PDF sur votre ordinateur, sans envoi des fichiers dans le cloud

Assembler deux PDF sans les déposer sur un site tiers : c’est l’une des fonctions que Microsoft prépare pour Edge. Le navigateur doit permettre de fusionner des fichiers et de réorganiser leurs pages avec un traitement sur l’appareil. Le calendrier rapporté vise janvier 2027 sur Windows et macOS ; il ne s’agit pas d’un bouton déjà disponible pour tous.

Les onglets ouverts et les fichiers du disque pourraient être réunis

Windows Latest rapporte le 30 octobre une évolution de la feuille de route Microsoft : l’utilisateur pourrait assembler le PDF ouvert avec d’autres documents présents dans des onglets Edge ou enregistrés sur son ordinateur.

La réorganisation et l’extraction de pages font également partie des fonctions décrites. Pour un dossier administratif, cela permettrait par exemple de réunir plusieurs pièces ou de retirer une page sans conserver tout le document d’origine dans le fichier envoyé.

Un nouveau fichier, plutôt qu’un original écrasé

Selon les précisions de Microsoft relayées par la source, le traitement s’effectuerait sur l’appareil et les originaux ne seraient pas modifiés. Il faudrait donc enregistrer un nouveau document issu de l’assemblage. C’est un détail utile pour revenir à une pièce d’origine après avoir préparé une version destinée à un autre usage.

Les pièces confidentielles resteraient sur l’ordinateur

Un PDF peut contenir une identité, une adresse ou des informations professionnelles. Utiliser un service d’assemblage en ligne implique généralement de lui transmettre le fichier. Une fonction locale éviterait ce transfert pour l’opération concernée.

Local ne veut pas dire que toute l’activité du navigateur devient hors ligne. La promesse décrite porte sur le traitement des PDF, pas sur l’ensemble des services connectés, de la synchronisation ou des autres fonctions d’Edge. Une organisation devra donc toujours tenir compte de ses règles de gestion documentaire.

Un panneau d’annotations est aussi prévu

Microsoft prépare également un espace réunissant les annotations du document : notes, commentaires et surlignages. L’utilisateur pourrait les rechercher, les filtrer puis rejoindre leur emplacement dans le fichier. Cette fonction répond à un autre besoin que la fusion : retrouver ce qui a été marqué dans un document long.

La traduction intégrale des PDF est aussi évoquée dans le reportage. Son fonctionnement et ses conditions ne doivent pas être déduits de la seule promesse de fusion locale. Les opérations peuvent mobiliser des traitements différents.

La date de janvier 2027 reste un calendrier de feuille de route, susceptible d’évoluer. Avant de prévoir un travail urgent autour de cette fonction, vérifiez qu’elle est effectivement présente dans votre version d’Edge. L’annonce porte sur des outils à venir, pas sur la suppression immédiate du besoin d’un logiciel PDF spécialisé.