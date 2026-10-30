Google Sheets : Gemini affiche enfin ses sources cellule par cellule

Une valeur générée par une IA dans un tableur est beaucoup plus utile lorsque l’on peut remonter à son origine. Google Sheets ajoute précisément cela : les références web de Gemini cellule par cellule . Google annonce aussi une capacité portée à 3 000 cellules par requête. Le déploiement a commencé le 20 octobre et…

Une valeur générée par une IA dans un tableur est beaucoup plus utile lorsque l’on peut remonter à son origine. Google Sheets ajoute précisément cela : les références web de Gemini cellule par cellule. Google annonce aussi une capacité portée à 3 000 cellules par requête. Le déploiement a commencé le 20 octobre et peut prendre jusqu’à quinze jours.

La référence suit la donnée, au lieu de se perdre dans une réponse générale

Le billet officiel du 28 octobre décrit des citations accessibles dans Sheets sur le Web. L’intérêt est de pouvoir examiner la source d’une valeur précise, plutôt que chercher quelle page a pu servir à remplir une colonne entière.

C’est particulièrement utile pour contrôler un tableau qui rassemble des informations de dates ou de périmètres différents. Une référence peut être correcte tout en répondant à une autre question : prix hors taxes plutôt que TTC, chiffre annuel plutôt que mensuel, ancienne gamme plutôt que modèle actuel. Le lien rend ce contrôle possible ; il ne le fait pas à votre place.

Dans son aide consacrée à la fonction AI, Google indique de sélectionner la cellule, de survoler son contenu puis d’utiliser l’entrée Sources. Les fonctions peuvent générer du texte, résumer ou classer des informations, ainsi qu’accéder à des éléments issus de la recherche web.

Le même document rappelle une limite utile : la fonction ne connaît pas automatiquement tout votre tableur ou vos autres fichiers Drive. Le contexte à utiliser doit être fourni dans la requête et la plage pertinente. Un résultat incomplet n’implique donc pas que Gemini a examiné toutes les feuilles puis volontairement ignoré une donnée.

Commencez sur quelques lignes avant de traiter toute la colonne

Définissez le format attendu : unité, pays, date de référence et contenu de chaque cellule. Lancez un petit échantillon et examinez plusieurs sources, pas uniquement le premier résultat. Vérifiez que la page citée contient effectivement l’information et qu’elle correspond à la bonne période. Élargissez ensuite le traitement en conservant une colonne de contrôle ou de remarques.

Cette méthode évite de découvrir la même erreur après plusieurs centaines de lignes. Par exemple, une demande de tarif sans préciser la configuration du produit peut produire un tableau propre en apparence, mais impossible à comparer.

Le gain de vitesse annoncé ne mesure pas votre propre travail

Google évoque un traitement jusqu’à 55 fois plus rapide qu’une saisie manuelle sur une tâche de 500 cellules. Le chiffre vient d’une étude interne menée auprès de 95 personnes avec des requêtes en anglais. Ce n’est ni une mesure Menow ni une garantie de gain pour chaque tableau français. Le temps de vérification doit rester dans le calcul.

La fonction concerne certaines offres, dont Workspace Business Standard et Plus, Enterprise Standard et Plus, ainsi que Google AI Pro et Ultra. L’aide et le billet de lancement n’affichent pas encore tous les mêmes plafonds de génération : la documentation générale mentionne toujours un traitement de 350 cellules sélectionnées. En cas de limite différente sur votre compte, ne supposez donc pas que l’annonce des 3 000 cellules est déjà active dans votre interface.

Le progrès le plus immédiatement intéressant reste la traçabilité. Un tableur rempli plus vite devient réellement plus exploitable lorsque ses données peuvent aussi être contrôlées plus facilement.