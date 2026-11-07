MacBook Pro 14 OLED : pourquoi sa batterie peut baisser même quand il est branché

Brancher le MacBook Pro 14 OLED ne suffit pas toujours à stabiliser son niveau de batterie. Sur un exemplaire équipé de la puce M5 Pro, un essai publié le 6 novembre a mesuré une baisse d’environ 15 points en une heure, avec le processeur à pleine charge et l’écran réglé au maximum. Le portable était relié à un adaptateur de 140 W.

Le chargeur affiche 140 W, le Mac en utilise moins

Dans l’essai d’Andreas Osthoff, la puissance appelée par la machine plafonnait à 96 W malgré l’adaptateur de 140 W. La puissance inscrite sur un bloc indique ce qu’il est capable de fournir. L’ordinateur fixe aussi la puissance qu’il accepte. Quand sa consommation dépasse ce qu’il reçoit, la batterie peut fournir le complément. Acheter un bloc plus puissant ne règle donc pas forcément le problème observé dans cet essai.

Le chiffre de 15 points par heure décrit une situation précise. Une heure de rédaction ou de navigation ne reproduit pas la même charge. Même pour un export vidéo, la durée, les outils utilisés et la luminosité de l’écran changent la consommation. Le test met en évidence le comportement de cet exemplaire dans ces conditions.

Si macOS affiche que la batterie ne charge pas, regardez d’abord si son pourcentage reste stable ou s’il baisse pendant le travail. La recharge optimisée peut différer la remontée du niveau. Une baisse qui se poursuit pendant une tâche lourde invite à vérifier la puissance réellement reconnue. Apple indique dans son guide sur les adaptateurs secteur des Mac comment la lire dans Informations système, rubrique Alimentation.

Pour isoler la cause, branchez le Mac directement avec un adaptateur et un câble adaptés, puis observez le niveau avec et sans la tâche lourde. Si le problème n’apparaît qu’avec un écran USB-C ou un dock, vérifiez la puissance que celui-ci fournit réellement au Mac. Si la baisse n’apparaît que lorsque le processeur travaille à plein régime, même avec le branchement direct, c’est le scénario qui se rapproche le plus de l’essai.