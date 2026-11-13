Lunettes Gemini de Samsung : pourquoi le Galaxy A57 reste hors de la liste

Le Galaxy A57 ne figure pas dans la liste de compatibilité des lunettes Samsung Intelligent Eyewear. Même avec One UI 9, il faut appartenir à l’une des gammes Galaxy expressément indiquées par Samsung pour accéder aux fonctions qui dépendent d’un téléphone compatible.

Le cas qui peut surprendre : un Pixel 7 est cité, mais pas le Galaxy A57

Samsung fixe des critères différents selon la famille de téléphones. Sur Galaxy, il faut un modèle des séries S, S FE, Z Fold, Z Flip ou Z Fold Ultra sous One UI 9 ou version ultérieure. Sur Pixel, il faut un Pixel 7 ou plus récent et le correctif Android 17 de septembre 2026 ou suivant. Sur iPhone, Samsung mentionne l’iPhone 13 ou plus récent avec au moins 6 Go de RAM et iOS 26.6 ou ultérieur. Vérifiez le modèle exact : le numéro de génération de l’iPhone ne suffit pas.

Que vérifier avant de commander à l’étranger ?

Vérifiez d’abord la référence de votre téléphone dans ses paramètres et comparez-la à la liste Samsung. Demandez ensuite quelles fonctions sont disponibles dans votre région. Les gestes que les lunettes peuvent exécuter seules, comme prendre une photo, ne garantissent pas l’accès à la configuration ni aux échanges avec Gemini sur un Galaxy A57. Enfin, la date du 10 décembre concerne le lancement annoncé aux États-Unis et en Corée. Samsung ne donne encore ni calendrier ni prix français dans ce communiqué.

Quelles fonctions restent accessibles sans téléphone ?

Les lunettes peuvent prendre une photo, enregistrer une vidéo et régler le volume depuis leurs commandes intégrées. Les fonctions conversationnelles et visuelles de Gemini demandent un téléphone compatible. La fiche de Samsung distingue ces deux usages.