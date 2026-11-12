Lunettes Gemini : comment savoir si quelqu’un vous filme ?

Sur les lunettes connectées de Google avec Gemini, cherchez le petit voyant tourné vers l’extérieur. Il s’allume quand la personne qui porte les lunettes prend une photo ou filme pour sa galerie. Google a montré le témoin en gros plan le 12 novembre. Le détail à retenir est que demander à Gemini de regarder quelque chose et enregistrer une vidéo sont deux usages distincts de la même caméra.

Le signal à repérer sur la monture

Sur la monture verte montrée par Google, le voyant se trouve sur la partie avant, du côté droit. Il est conçu pour être vu par les personnes en face du porteur. Si vous l’apercevez, vous avez un indice qu’une prise de vue est en cours. Le témoin ne permet pas à lui seul de savoir si vous êtes dans le cadre, si c’est une photo ou une vidéo, ni ce que la personne fera du fichier.

Google affirme que des capteurs peuvent détecter si le voyant est masqué ou si son fonctionnement a été modifié. Dans ce cas, le système est conçu pour empêcher la prise de photos et de vidéos. Cette description porte sur les lunettes présentées par Google. Elle ne permet pas d’interpréter les signaux de toutes les lunettes connectées que vous pourriez croiser.

Une question à Gemini peut aussi solliciter la caméra

Prenez deux situations. Si le porteur demande de filmer une scène, le résultat va dans sa galerie. S’il demande à Gemini de traduire un menu, la caméra peut servir à lire le texte pour répondre. Dans son explication sur la confidentialité, Google indique que les images utilisées pour répondre ne sont pas enregistrées dans l’historique Gemini et que les lunettes sont conçues pour masquer le visage des passants avant que Gemini traite les images. La conversation, elle, peut figurer dans l’historique selon les réglages.

Il faut donc éviter de tirer une conclusion inverse à partir du seul voyant. Son absence ne suffit pas à affirmer que la caméra n’a servi à rien. Si vous êtes face à quelqu’un et avez un doute, le moyen le plus direct est de lui demander si les lunettes prennent une image ou si elles servent à interroger l’assistant.

Ce que le porteur peut contrôler

La monture comporte un interrupteur physique pour éteindre les lunettes. Google indique aussi que le porteur peut revoir les permissions accordées aux applications pour la caméra et le microphone. Les règles d’utilisation de Google demandent notamment d’obtenir l’autorisation avant de filmer d’autres personnes et de laisser le témoin visible.

L’annonce de lancement concerne les États-Unis et la Corée du Sud. Pour le public français, le voyant reste le détail à retenir si l’on voit ces modèles en vidéo ou si on les croise en voyage.

Photo du voyant : Google.