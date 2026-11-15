L’OPPO Pad Mini rivalise avec les iPad mini d’Apple

L’OPPO Pad Mini propose un écran OLED mat de 8,8 pouces à 144 Hz dans un boîtier pratiquement aussi large que celui de l’iPad mini. Apple réplique avec un modèle OLED de 8,5 pouces, plus léger en Wi-Fi et déjà vendu en France. La question est de savoir ce que ces différences changent quand on lit, dessine ou joue sur une petite tablette, surtout si l’OPPO doit être importée.

OPPO Pad Mini et iPad mini : les chiffres utiles

La comparaison porte sur l’édition à écran mat OPD2516 documentée par OPPO et sur l’iPad mini A20 Pro présenté par Apple en France. Les deux utilisent une dalle OLED et un boîtier métallique. Voici les différences qui se vérifient sur les fiches, sans mesure comparative réalisée par Menow.

Critère OPPO Pad Mini à écran mat iPad mini A20 Pro Écran OLED mat 8,8 pouces, 2 520 × 1 680, 344 ppp, 60 à 144 Hz OLED 8,5 pouces, 2 316 × 1 512, 326 ppp, verre nano-texturé en option sur 256 et 512 Go Luminosité annoncée 800 nits typiques, 1 600 en mode haute luminosité 600 nits maximum en plein écran, pic de 1 200 nits en HDR Puce et système Snapdragon 8 Gen 5, ColorOS 16 A20 Pro, iPadOS Stockage 256 Go sur la fiche internationale consultée 128, 256 ou 512 Go Batterie et recharge 8 000 mAh typiques, jusqu’à 67 W avec un chargeur compatible Jusqu’à 10 h de navigation Wi-Fi ou de vidéo annoncées Poids et épaisseur Environ 282 g et 5,46 mm 255 g en Wi-Fi, 263 g en Wi-Fi + Cellular et 5,4 mm Caméra arrière 13 Mpx, vidéo 4K jusqu’à 30 i/s 12 Mpx, vidéo 4K jusqu’à 60 i/s

144 Hz et écran mat : deux avantages pour des usages différents

Un taux de rafraîchissement élevé peut rendre le défilement et les animations plus fluides. Dans un jeu, il faut aussi que le titre et la puce puissent fournir suffisamment d’images. Le fini mat joue sur un autre problème : les reflets. Il peut intéresser davantage quelqu’un qui lit en train ou prend des notes près d’une fenêtre qu’un joueur installé le soir dans une pièce sombre. Les 1 600 et 1 200 nits ne décrivent pas les mêmes conditions et ne départagent donc pas la lisibilité des deux écrans à eux seuls.

L’OPPO gagne 0,3 pouce de diagonale. L’iPad mini Wi-Fi pèse 27 g de moins, alors que les deux appareils ont une largeur proche de 132 mm. Si vous tenez votre tablette à une main pendant tout un trajet, le poids et l’équilibre peuvent compter autant que la surface de lecture. Pour écrire au stylet, vérifiez la référence de l’accessoire et sa présence dans l’offre. Apple documente la prise en charge de l’Apple Pencil Pro et de l’Apple Pencil USB-C.

Ce qu’il faut vérifier avant d’importer l’OPPO

Les 8 000 mAh annoncés par OPPO renseignent sur la batterie. Les heures annoncées par Apple décrivent un usage mesuré selon son propre protocole. Pour départager les deux, il faudrait les tester avec la même luminosité et les mêmes tâches. En vidéo, la 4K à 60 images par seconde de l’iPad offre plus de latitude pour filmer un sujet mobile. L’OPPO plafonne à 30 images par seconde en 4K.

OPPO commercialise sa tablette sur plusieurs marchés asiatiques. Sa fiche internationale ne suffit pas à établir un prix ou un lancement en France. Avant d’acheter, vérifiez la référence, la langue de la version vendue, les services dont vous avez besoin, les accessoires inclus et l’adresse de retour en cas de panne. L’OPPO mérite l’attention si vous cherchez une petite tablette Android à écran mat. L’iPad mini garde un avantage concret si vous voulez une tablette disponible localement, plus légère et compatible avec les accessoires Apple que vous possédez déjà.