Cette application gratuite transforme l’Apple TV en tableau de bord de la maison

Une Apple TV peut afficher autre chose qu’un catalogue de films. Avec Lookout, le développeur Stephen Robles propose un tableau de bord regroupant l’heure, la météo, l’agenda et des informations HomeKit sur le téléviseur. L’application est gratuite et son code est ouvert.

L’idée est de réunir quelques informations utiles sur un écran déjà présent dans la maison. Elle ne nécessite pas d’acheter un second écran connecté pour consulter ces éléments.

Une vue d’ensemble à configurer depuis l’iPhone

La présentation du développeur indique que les calendriers et les listes de rappels se choisissent sur l’iPhone. Le tableau peut aussi montrer des aperçus de caméras HomeKit, puis ouvrir un flux en plein écran.

Pour l’utiliser, il faut une Apple TV 4K sous tvOS 26 et un iPhone ou iPad sous iOS ou iPadOS 26. Les appareils doivent partager le compte Apple nécessaire à la synchronisation.

Le téléviseur devient un écran d’information, avec ses contraintes

Un agenda visible depuis le canapé peut être pratique. Il devient aussi visible par les autres personnes présentes. Le choix des calendriers et des rappels à afficher mérite donc un peu plus d’attention que sur l’écran personnel d’un téléphone.

Même logique pour une caméra : disposer d’un aperçu ne signifie pas qu’il faut exposer en permanence toutes les pièces équipées. L’intérêt du tableau est de sélectionner ce qui aide vraiment au quotidien.

Lookout garde le téléviseur éveillé tant que l’application est ouverte. Ce comportement peut convenir à une consultation ponctuelle, sans faire de l’écran allumé toute la journée un usage nécessaire.

Un projet que l’on peut aussi examiner

Le projet est distribué sous licence MIT. Le code accessible donne aux utilisateurs intéressés la possibilité d’examiner son fonctionnement ; cela ne constitue pas une certification de sécurité indépendante.

Pour commencer, le plus utile est de sélectionner peu de blocs, puis de vérifier leur lisibilité depuis la distance habituelle du canapé. Un tableau limité à la météo et au prochain rendez-vous peut rendre davantage service qu’un écran surchargé.

Image : Stephen Robles / Lookout, licence MIT.