L’iPhone 18 Pro Max remporte un test d’autonomie face à 31 autres smartphones

L’iPhone 18 Pro Max arrive en tête du classement d’autonomie établi par CNET sur 32 smartphones. Le OnePlus 15 et le Motorola Razr (2026) partagent la deuxième place avec deux iPhone. Le résultat est intéressant pour qui compare les batteries sur une fiche technique : le OnePlus dispose de 7 300 mAh et termine pourtant à égalité avec l’iPhone 17, dont la batterie est bien plus petite.

Les téléphones démarraient à 100 % dans chacune des deux épreuves. La première consistait à regarder trois heures de vidéo en Wi-Fi avec la luminosité réglée au maximum. La seconde durait 45 minutes et combinait vidéo, appels vidéo, jeux et réseaux sociaux. Le score général est la moyenne des pourcentages de batterie restants après ces deux essais. CNET n’a donc pas attendu l’extinction de chaque téléphone pour établir ce classement.

L’iPhone 18 Pro gagne l’épreuve vidéo

L’iPhone 18 Pro termine le test de streaming avec 94 % de batterie restante. Dans l’épreuve mixte, l’iPhone 18 Pro Max et l’iPhone Duo affichent chacun 99 % à la fin. Le Pro Max remporte le classement combiné. Derrière lui, l’iPhone 17, l’iPhone 18 Pro, le Motorola Razr (2026) et le OnePlus 15 sont à égalité.

Pour choisir un téléphone, regardez l’épreuve la plus proche de votre usage. Le résultat en Wi-Fi donne un repère pour regarder des vidéos, tandis qu’un trajet en 5G avec GPS et un signal irrégulier sollicite autrement la batterie. Les milliampères-heures mesurent la capacité de la batterie. L’écran, la puce et le réseau déterminent en partie la vitesse à laquelle le téléphone utilise cette réserve.