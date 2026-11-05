Les ventes de PS5 ralentissent : ce que Sony prépare pour la suite

Sony a expédié 2,6 millions de PS5 entre juillet et septembre 2026, contre 4 millions un an plus tôt. Le recul atteint 35 %, d’après les résultats publiés le 5 novembre. Dans le même temps, les ventes de jeux complets sur PS4 et PS5 atteignent 88,2 millions d’exemplaires sur le trimestre.

La PS5 approche des 100 millions de consoles expédiées

En ajoutant les chiffres des deux derniers trimestres au total arrêté fin mars, on arrive à 97,9 millions de PS5 fin septembre. Sony mesure ici les consoles expédiées aux circuits de distribution. Les ventes de jeux sont un autre indicateur et couvrent également la PS4.

Parmi les titres de ses propres studios, Sony cite Marvel’s Wolverine, qui dépassait 2,4 millions d’exemplaires vendus au 4 novembre. Le groupe explique que le jeu sorti en septembre a contribué à améliorer les résultats de sa branche gaming.

La prochaine plateforme se prépare, la PS5 reste au programme

Sony dit vouloir continuer à renforcer l’engagement des joueurs avec des jeux et des services, tout en avançant dans la préparation de la prochaine génération. La présentation ne fixe ni prix ni date pour cette plateforme. Pour les joueurs qui envisagent un achat, le chiffre de 97,9 millions renseigne sur l’ampleur du parc expédié. Il ne donne aucun calendrier de remplacement.

Tableaux financiers de Sony et présentation des résultats du 5 novembre.