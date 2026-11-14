Les smartphones ont des batteries de plus en plus grosses, mais il y a une raison pour laquelle ils ne tiennent toujours pas deux jours

Une batterie plus grosse peut vous rapprocher de deux jours sans recharge. Encore faut-il que le téléphone ne dépense pas aussitôt cette réserve en luminosité, en navigation GPS, en vidéo ou pour maintenir une connexion mobile. Certains modèles franchissent bien les 48 heures dans un scénario normalisé. L’usage réel décide si vous y arriverez aussi : deux Galaxy de même capacité affichent déjà plus de sept heures d’écart sur leur étiquette européenne.

Deux Galaxy, 4 905 mAh chacun, et 7 h 26 d’écart

Dans les fiches européennes du Galaxy A56 et du Galaxy A57, Samsung déclare 4 905 mAh dans les deux cas. Le premier affiche 44 h 34 d’autonomie par cycle et le second 52 h. Ces durées sont issues d’un scénario normalisé. Elles permettent de comparer les deux références, mais ne correspondent pas à 52 heures d’écran allumé ni à une garantie de deux jours pour chaque acheteur.

Le milliampère-heure mesure une quantité de charge électrique. Pour exprimer l’énergie stockée en wattheures, on tient aussi compte de la tension nominale. Ensuite, l’autonomie dépend de la vitesse à laquelle le téléphone utilise cette réserve. Une batterie de 6 000 mAh représente 20 % de charge en plus qu’une batterie de 5 000 mAh. À tension équivalente, si le téléphone consomme aussi 20 % de puissance moyenne en plus, l’avantage disparaît dans cet exemple théorique.

Ce qui change entre une journée au bureau et une journée en déplacement

Au bureau, votre téléphone peut passer des heures écran éteint, connecté à un Wi-Fi stable. En déplacement, vous pouvez cumuler les cartes à l’écran, le GPS, la lecture vidéo et une forte luminosité au soleil. Une couverture mobile irrégulière peut aussi augmenter l’effort du modem. Quant au 120 Hz, son impact dépend du contenu et de la capacité de l’écran à réduire sa fréquence lorsque l’image est fixe.

Une partie de la consommation continue avec l’écran verrouillé. Sauvegardes, synchronisations ou localisation peuvent solliciter le réseau et la puce. Si votre téléphone perd beaucoup de batterie au repos, ouvrez la rubrique Batterie des réglages et consultez l’utilisation par application avant de changer plusieurs options à la fois. Regardez aussi si le problème revient dans un lieu où le réseau passe mal. Vous pourrez mieux distinguer une consommation liée à l’usage d’une décharge inhabituelle en veille.

Le chiffre à regarder avant de payer plus cher

Sur l’étiquette énergétique européenne du smartphone, repérez la durée en heures et minutes par charge. Scannez le QR code pour vérifier la référence exacte. Pour choisir entre deux modèles, comparez cette valeur, puis cherchez un essai qui ressemble à vos journées : navigation mobile, jeu ou vidéo, selon votre usage principal. Les watts du chargeur renseignent sur la recharge. Le nombre de cycles indique la tenue de la batterie au fil des années.

Une batterie plus généreuse reste un avantage si le reste est comparable. Pour savoir si elle vous permettra réellement de laisser le chargeur à la maison, confrontez la durée normalisée à l’usage qui vide votre batterie aujourd’hui. Pour des exemples au sein d’une même famille, retrouvez aussi notre relevé d’autonomie des Xiaomi, Redmi et POCO.