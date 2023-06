Les nouveautés Netflix du vendredi : un film d’action avec Chris Hemsworth

Revue des précédentes sorties Netflix

Avant de plonger dans les nouveautés de cette semaine, jetons un regard sur les premières de la semaine précédente. Les fans de “Big Mouth” qui ont manqué la deuxième saison de “Ressources Humaines” doivent absolument rattraper leur retard sur la plateforme. Le dernier vendredi a également vu la première d’un documentaire sur un tueur effrayant d’Espagne – “Le Tueur de Cartes”, ainsi qu’une comédie néerlandaise positive “Semaines Merveilleuses” et une série turque épicée “Dans Mon Style”.

Les nouveautés du vendredi

Ce vendredi, il y a peut-être moins de nouveautés, mais quelles nouveautés ! Après une pause de trois ans, “Tyler Rake 2” et “Black Clover: Sword of the Wizard King” arrivent sur Netflix.

Présentation de “Tyler Rake 2”

Après trois ans d’attente, nous avons enfin la suite tant attendue du hit avec Chris Hemsworth dans le rôle principal. L’acteur incarnera à nouveau l’élite commando, le titre Tyler Rake, qui, après avoir miraculeusement échappé à la mort, décide inébranlablement d’entreprendre une autre mission dangereuse. Il devra sauver une famille détenue par un gangster brutal et impitoyable.

Black Clover: Sword of the Wizard King



En plus de “Tyler Rake”, il y a aussi quelque chose pour les fans d’anime. La nouvelle production japonaise de science-fiction raconte l’histoire d’un garçon confronté à un énorme défi. Le héros, qui peine à maîtriser son pouvoir, va se battre pour le titre de l’Empereur de la Magie. Pendant ce temps, quatre mages bannis depuis longtemps décident de revenir dans le jeu, et ils n’ont qu’un seul but : détruire le Royaume de Clover.

