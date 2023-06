La tablette qui défie toute concurrence : Amazon Fire Max 11 change la donne !

Amazon frappe fort avec sa nouvelle tablette phare, la Fire Max 11. Un modèle performant et polyvalent, qui se transforme en véritable outil de productivité grâce à un clavier optionnel et un stylet pour dessiner, prendre des notes ou modifier des fichiers PDF. Vaut-elle le détour ? C’est à vous de voir. Mais sachez qu’elle ne coûte que quelques centaines d’euros, bien loin du tarif d’un iPad.

Design et spécifications techniques de la Fire Max 11

La dernière venue de la série de tablettes Amazon Fire arbore un écran impressionnant de 11 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels et une densité de 213 PPI, en plus d’un rapport d’aspect 5:3. Etant une tablette Android, elle bénéficie d’un rétro-éclairage complet. Selon Amazon, elle est certifiée pour une faible émission de lumière bleue. Son design est intégralement noir brillant, à l’avant comme à l’arrière, respectant ainsi les lignes esthétiques des précédentes tablettes Fire.

Performances et fonctionnalités de la Fire Max 11

Sous le capot, on retrouve un processeur MediaTek Arm Cortex-A78 jusqu’à 2,2 GHz et 6x Arm Cortex A55 jusqu’à 2 GHz, 4 Go de RAM et le choix entre 64 Go ou 128 Go de stockage pour vos films, jeux, livres, photos, emails, notes ou dessins. La tablette offre également un emplacement pour carte micro SD avec une capacité de stockage allant jusqu’à 1 To. Elle est équipée du WIFI, d’un port USB-C pour la recharge, de deux caméras de 8 MP à l’avant et à l’arrière avec enregistrement vidéo HD 1080p et auto-focus arrière. Deux microphones sont parfaits pour prendre des notes audio ou pour communiquer via des applications de réseaux sociaux. Sur les côtés, une paire de haut-parleurs Dolby Atmos complète le tableau. Enfin, pour la première fois sur une tablette Fire, un lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation.

Autonomie et accessoires de la Fire Max 11

Amazon promet une autonomie de 14 heures pour la Fire Max, sans toutefois préciser la taille de la batterie. Un chargeur lent de 9W USB 2.0 est inclus dans la boîte, permettant une recharge complète en 4,2 heures. En optant pour un chargeur de 15W vendu séparément, le temps de recharge peut être réduit à 3,5 heures.

Amazon lance également un étui-clavier qui se fixe magnétiquement à la tablette via des broches pogo, ainsi qu’un stylet. En achetant ces deux accessoires avec la tablette Fire Max, le coût total s’élève à environ 329,99 $. Amazon a donc positionné cette tablette pour ceux qui souhaiteraient une machine performante et familiale, sans vouloir dépenser une somme équivalente à celle d’un iPad.

L’expérience utilisateur avec la Fire Max 11

La Fire Max 11 tourne sous FireOS 8, une version modifiée d’Android 11. Si vous avez déjà utilisé une tablette Fire, vous savez à quoi vous attendre : c’est une vitrine pour le contenu de divertissement d’Amazon tels que Kindle Books, Audible Audiobooks, Prime Video, App Store, Prime Music et bien plus encore. L’un des atouts de cette tablette est son mode “Show”, qui transforme la tablette en affichage Echo Show avec un mode Alexa mains libres.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde. A lire : Ce virus sème le chaos sur Android. Vous ne voudriez pas que votre téléphone l'attrape.