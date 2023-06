Microsoft fait le ménage dans Windows 11 : L’application “Chat” disparaît de la barre des tâches

Depuis sa création, Windows 11 a intégré l’application “Chat” dans sa barre des tâches. Toutefois, il semble que peu de personnes l’utilisent et Microsoft a décidé de la supprimer. Cette suppression a été mise en œuvre dans une version test du système.

Une barre de tâches remaniée et plein de fonctionnalités Microsoft

L’un des aspects les plus notables du dernier système d’exploitation du géant technologique de Redmond est la refonte de la barre des tâches. Après configuration, celle-ci est encombrée par les solutions de Microsoft Edge et Microsoft Store sont épinglés, ainsi que des widgets. De plus, une icône violette avec une caméra est également épinglée par défaut, que la plupart des utilisateurs finissent par cacher et oublier. Cette dernière va être remplacée.

“Chat” quitte Windows 11 pour faire place à Teams

L’application “Chat”, ou pour être plus précis, cette icône violette par défaut avec une caméra, était une tentative d’intégrer l’application Teams à Windows, mais de manière incomplète. En théorie, elle devrait offrir un accès facile aux appels et chats avec les personnes utilisant l’application Teams, mais de manière très limitée.

Son interface peut être simple, mais la plupart des utilisateurs ne l’utilisent pas du tout. C’est le plus gros problème – l’application prend par défaut de la place sur la barre des tâches (car elle est automatiquement attribuée), et finit généralement par être cachée et oubliée. Il n’est pas surprenant que si nous voulons utiliser Microsoft Teams, nous utilisons l’application dédiée.

Microsoft remplace “Chat” par un raccourci vers Teams

Heureusement, l’application “Chat” a été supprimée dans la version 23481 de Windows 11, qui est actuellement dans le canal de développement d’un programme de tests non public de Windows. Mais ce n’est pas pour autant que Microsoft abandonne et laisse un espace vide à sa place – ce ne serait pas dans son style. À la place, Microsoft Teams sera par défaut épinglé à la barre des tâches, mais heureusement, il ne s’agira que d’un simple raccourci, pas d’une partie intégrante de la barre des tâches. L’icône pourra donc être facilement supprimée en cliquant avec le bouton droit de la souris.

Il a fallu presque deux ans à Microsoft pour réaliser que l’application “Chat” était complètement inutile, mais au moins, dans les futures versions de Windows 11, elle ne sera plus automatiquement présente dans la barre des tâches.

